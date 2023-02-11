Azerbaycan, ikinci sahra hastanesini Türkiye’ye gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’nın ikinci sahra hastanesi Türkiye’ye gönderildi.

Azerbaycan’ın Türkiye’deki depremzedelere desteği sürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı doğrultusunda, Türkiye’de meydana gelen şiddetli depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına destek amacıyla Olağanüstü Haller Bakanlığı’nın her türlü tıbbi ekipman ve malzeme ile donatılmış ikinci sahra hastanesi Türkiye’ye gönderildiği bildirildi.

Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hastane kabul-tasnif, laboratuvar, yoğun bakım, pansuman ve 2 ameliyat bloğu olmak üzere 5 fonksiyonel birimden oluşuyor ve ağır yaralıların muayene, ameliyat ve tedavisi için gerekli koşullar sağlanıyor. Sahra hastanesinde askeri çöl koşullarında görev yapabilen profesyonel sağlık personeli hizmet verecek. Hastane Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç, diğer tıbbi malzeme ve reaktiflerle temin edildi.

Sahra hastanesini taşıyan uçak, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan Adana’ya hareket etti kaydedildi.