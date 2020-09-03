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Azerbaycan gazı, TANAP'la Avrupa'ya taşınmaya başlandı

Azerbaycan'ın, Şah Deniz-2 sahasından çıkan doğalgaz, Türkiye’den Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Avrupa’ya taşınmaya başlandı. Gaz, Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP’a bağlanan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) ile Adriyatik Denizi’ni geçecek ve İtalya’ya kadar gidecek. Kaynaklar, TAP’a, boru hattı testleri için ve hatta kalacak biçimde “stok” amacıyla gaz verildiğini belirterek, “TAP’ın, yeni yılın ilk çeyreğinde tam anlamıyla hizmete girmesi hedefleniyor” dedi. Peki, Türkiye’nin kazancı ne olacak? Türkiye (BOTAŞ),TANAP’ın yüzde 30 ortağı. BOTAŞ, TANAP üzerinden Avrupa’ya geçecek her 1000 metreküp gazdan “taşıma bedeli” kapsamında pay alacak. Avrupa’ya taşınması hedeflenen yıllık gaz miktarı 10 milyar metreküp. Azeri gazı, TAP’ın devreye girmesiyle birlikte Avrupa’da Rus gazına alternatif olarak öne çıkacak

Genel 03.09.2020, 13:16
2004
Azerbaycan gazı, TANAP'la Avrupa'ya taşınmaya başlandı

Türkiye, Azerbaycan'ın, Şah Deniz-2 sahasından çıkan doğalgazı, TANAP üzerinden 2018 yılında almaya başladı. İthal edilen gaz miktarı, her yıl arttı. 2020 yılı Haziran ayı ile 2021 yılı Haziran ayı arasında ithal edilecek gaz miktarı 6 milyar metreküp olacak. Türkiye, Azerbaycan’la imzalanan alım satım anlaşması gereğince izleyen yıllarda da bu miktarda gaz almaya devam edecek.

AVRUPA İÇİN HAMLE

Azeri doğalgazı, Avrupa’ya da taşınacak. Bu amaçla Türkiye-Yunanistan sınırından TANAP’a bağlanan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı diğer deyişle TAP inşa edildi.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP; Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya uzanıyor. Hat, yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ediyor. Projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.

GAZ VERİLMEYE BAŞLANDI

Türkiye üzerinden Avrupa’ya Azeri gazı verilmeye başlandı. Kaynaklar, TAP’a, boru hattı testleri için ve hatta kalacak biçimde “stok” amacıyla gaz verildiğini söyledi. Kaynaklar, “Boru hattının, kompresör ve ölçüm istasyonlarının testleri başladı. Stok gazı da çekiliyor. Bu amaçla gaz akışı söz konusu” diye konuştu.

Peki, hat ne zaman devreye alınacak? Kaynaklar, “TAP’ın, yeni yılın ilk çeyreğinde tam anlamıyla hizmete girmesi hedefleniyor” dedi.

TÜRKİYE NE KAZANACAK?

Türkiye’nin, TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınacak gazdan kazancı ne olacak? BOTAŞ, TANAP’ın yüzde 30 ortağı. BOTAŞ, TANAP aracılığıyla Avrupa’ya transfer edilecek her 1000 metreküp gazdan “taşıma bedeli” kapsamında pay alacak. TANAP’a, bu işlemden 100 birim kalması halinde, bunun 30 birimini BOTAŞ alacak.

RUS GAZINA ALTERNATİF

Azeri gazının Avrupa’ya taşınması kaynak çeşitliliği açısından da önemli bir hamle olarak nitelendiriliyor. Azeri gazı, TAP’ın devreye girmesiyle birlikte Avrupa’da Rus gazına alternatif olarak öne çıkacak. Miktar, yıllık 10 milyar metreküp olmakla birlikte yaratacağı alternatiflik etkisinin önemli olduğu belirtiliyor.

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