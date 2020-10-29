Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan’ın saldırdığı Berde’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Başsavcı Kamran Aliyev, Ermenistan’ın saldırdığı Berde’ye gelerek incelemelerde bulundu.

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Dün öğlen saatlerinde Berde’ye yapılan füzeli saldırıda 21 sivil hayatını kaybetti, 70 sivil yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Başsavcı Kamran Aliyev ve beraberindeki Askeri Ateşeler Berde’de saldırının olduğu yerde incelemelerde bulundu. Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek Hikmet Hacıyev, "Bu saldırının tek bir amacı vardı oda sivilleri katletmek. Ama onların yanında yollara bununla Azerbaycan halkını korkutabileceklerini sanıyorlarsa yanlış düşünüyorlar. Cumhurbaşkanımızın emriyle biz buradayız, halkımızla birlikteyiz. Artık 30 yıldır uluslararası kamuoyunun sessiz kaldığını görüyoruz. Hocalı’da, Azerbaycan toprakları işgal olduğunda da bunu gördük. 30 yıldır susuyorlar, duymak istemiyorlar, gözlerini kapatmışlar. Bugün Azerbaycan askerleri savaş meydanında işgal altındaki topraklarımızı kurtarması bize gurur veriyor. Kardeş Türkiye medyasında sağ olsun Azerbaycan medyasıyla birlikte bu davamızı duyurmak için elinden geleni yapıyor. Eğer cesaretleri, mertlikleri varsa savaş meydanında karşımıza çıksınlar. Alçakçasına, haincesini ancak sivilleri saldırıyorlar. Biz bunu Hocalı’da da gördük sadece metodolojisi değişti. Biz ivillerle savaşmıyoruz, savaşmayacağız da biz de Ermenistan arasında olan fark bu. Biz savaş meydanında mücadele ediyoruz biz Ermenistan sivillerin de karşı saldırı düzenlemiyoruz sadece askeri hedeflere saldırıyoruz. Bu bizim kültürümüz, halkımızın medeniyeti, ve düşüncemiştir. Ermenistan ve Azerbaycan arasında olan farkta bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Heyet, Berde bölgesinde sabah saatlerinde Smerch füzesinin düştüğü açık arazide de incelemelerde bulundu.