banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 2. Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "2. Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı tüm gücünü seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir." dedi.

Genel 08.11.2021, 16:11
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 2. Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır

BAKÜ(AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinin 1. yılında, Şuşa'da, Cıdır Ovası'nda düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Şuşa'nın kurtarılmasında rol alan askerlerin katıldığı törende Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yer aldı.

Tören, Azerbaycan milli marşının okunması ve şehitlerin saygı duruşu ile başladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Zafer Günü" dolayısıyla askerleri ve Azerbaycan halkını kutlayarak kazandıkları zaferle toprak bütünlüğünü ve tarihi adaleti yeniden tesis ettiklerini belirtti.

"İşgale son vermek için tüm gücümüzü seferber ettik"

Düşmanı kendi topraklarından kovarak tarihi misyonlarını yerine getirdiklerini vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yılda kurduğu istihkam ve mevzileri 44 günde yıkarak, Ermeni ordusunu yok ederek tarihi zafer kazandı. Bu şanlı bayramı siz ve sizin gibi on binlerce askerimiz halkımıza armağan etti. 2. Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı tüm gücünü seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir. İşgal döneminde her Azerbaycan vatandaşının çalışma ve eylemleriyle bu mübarek günü daha da yakınlaştırması gerektiğini defalarca söyledim. Azerbaycan halkının işgali asla kabullenmeyeceğini söylemiştim. İşgale son vermek için tüm gücümüzü seferber ettik ve düşmanı tarihi topraklarımızdan kovduk." dedi.

Aliyev, 2003'te cumhurbaşkanı seçildiğinde ne pahasına olursa olsun toprakları düşmandan alacaklarını söylediğini hatırlatarak uzun yıllar yürütülen barış müzakerelerinden sonuç alınmadığını kaydetti.

Ermenistan ve destekçilerinin işgali ebediyen sürdürmek istediğini söyleyen Aliyev, "Topraklarımızı yaklaşık 30 yıl işgal altında tuttukları için işgali sonsuza kadar sürdüreceklerine inanıyorlardı. Fakat yanıldılar. " ifadelerini kullandı.

Aliyev, toprakların kurtarılması için yıllarca hazırlandıklarını ve ülkenin askeri potansiyelini güçlendirmeyi başlıca görev kabul ettiklerini kaydederek "En modern silah, mühimmat ve teçhizat ülkemize getirildi ve bu teçhizat ordu tarafından usulüne uygun kullanıldı. 2. Karabağ Savaşı bunun açık bir kanıtıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı döneminde atılan adımlar sayesinde ekonomik bağımsızlıklarını kazandıklarını bildiren Aliyev, toprakların kurtarılmasında bunun başlıca etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

"Adil bir savaş verdik ve düşmanı savaş alanında yendik"

Aliyev, Karabağ gerçeklerini ve işgalle ilgili Ermeni mezalimini dünya kamuoyuna aktarabildiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"1. Karabağ Savaşı'ndan sonraki ilk dönemde bunu başaramadık. Dolayısıyla dünyada savaşa, Ermenistan ile Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ihtilafına dair çarpık bir algı oluştu. Biz bu algıyı ortadan kaldırdık. Gece gündüz çalışarak dünya kamuoyunu bilgilendirdik, önde gelen uluslararası kuruluşlarda başarılı bir şekilde çalışarak bize yardımcı olacak ve gerçeği yansıtan kararlar alınmasını sağladık. Tüm bu çalışmalar, bugünün gerçekliğinin yasal dayanağıdır. Bugün düşmanı topraklarımızdan kovduğumuz için hiç kimse bizi eleştiremez. Çünkü biz kendi toprağımızda başarılı bir operasyon yürüttük, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ihlal etmedik. Adil bir savaş verdik ve düşmanı savaş alanında yendik."

Devlet her ne kadar güçlü silahlara ve ekonomiye sahip olsa da vatandaşların vatan için güçlerini ortaya koymadığı taktirde diğer etkenlerin bir öneminin kalmayacağını bildiklerini belirten Aliyev, bunun için genç neslin yetişmesine büyük önem verdiklerini, vatanseverlik ruhuyla büyüyen gençlerin canlarını feda ederek kutsal vatan topraklarını kanları pahasına düşmandan geri aldığını vurguladı.

"Zafer Günü bizim bayramımızdır"

Aliyev, savaş öncesi yaşananlardan, Erivan yönetiminin provokatif açıklama ve adımlarından bahsederek "Ermenistan küstahça bizi yeni bir işgalle tehdit ediyordu. Buna tahammül edemezdik. Birisi onlara ders vermeliydi. Yüzlerce, on binlerce genç Azerbaycanlı, asker ve subay düşmana yerini gösterdi. Düşmanı öyle bir duruma soktu ki onlar sonsuza kadar bu durumun içinden çıkmayacak. Düşmanımız sonsuza kadar mağlup bir millet ve devletin damgasıyla yaşayacak." dedi.

Ermenilerin işgal döneminde Azerbaycan için kutsal şehir olan Şuşa'nın işgal gününü kutladıklarını hatırlatan Aliyev, "Artık bu topraklarda bu toprak ve gök için yabancı olan şarkılar seslenmeyecek. Bundan sonra tarihte olduğu gibi bu topraklara Azerbaycan dili hakim olacaktır. Şuşa Camisi'nde ezan sesi, Cıdır Ovası'nda muğam sesi, Vagif'in türbesi önünde şiirler duyuluyor. İşte gerçeklik budur. Tüm uluslararası baskılara, tüm tehditlere rağmen halkımız bir yumruk gibi kenetlendi, ordunun arkasında durdu ve bu tarihi, görkemli görevi yerine getirdik. 44 gün boyunca her gün ilerledik, geri adım atmadık. Ermenistan ordusunda 10 bin asker firar etti, Azerbaycan ordusunda ise bir asker bile savaş alanını terk etmedi. Bu bizim milli ruhumuzdur, bu Azerbaycan ruhudur." şeklinde konuştu.

Aliyev, Azerbaycan halkının ne kadar büyük bir halk olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Zafer Günü bizim bayramımızdır. Bu zafer bayramıdır, bu yiğitlik bayramıdır, bu adalet bayramıdır, bu milli gururun, milli haysiyetin bayramıdır. Onurumuzu geri kazandık. Bundan böyle muzaffer bir ülke ve muzaffer bir millet olarak sonsuza kadar yaşayacağız. Artık Karabağ'da ve Zengezur'da sonsuza kadar yaşayacağız. Ermenistan'da herhangi bir güç bizi hor görmeye kalksa, herhangi bir intikam eğilimine kalkışsa yumruğumuzu görecektir. Yumruğumuz yerindedir."

#dünya
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6