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Azerbaycan bayrağı dikilen tarihi Hudaferin Köprüsü görüntülendi

Azerbaycan ordusunun, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı ve Azerbaycan bayrağının dikildiği tarihi Hudaferin Köprüsü görüntülendi.

Genel 07.12.2020, 16:36
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Azerbaycan bayrağı dikilen tarihi Hudaferin Köprüsü görüntülendi
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Azerbaycan ordusunun, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı ve Azerbaycan bayrağının dikildiği tarihi Hudaferin Köprüsü görüntülendi.

Azerbaycan’ın 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Cebrayıl ilinde bulunan tarihi Hudaferin Köprüsü görüntülendi. Yol boyunca Aras Nehri, İran toprakları ve yıkık binalar görünüyor. İran-Azerbaycan sınırında Aras Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.

Azerbaycan askerleri tarihi Hudaferin Köprüsü’ne 18 Ekim’de Azerbaycan bayrağı dikmişti.
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