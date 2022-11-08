Azerbaycan 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde askeri bando eşliğinde geçit yapıldı.

Azerbaycan, 8 Kasım 2020’de İkinci Karabağ Savaşı’nda kazandığı Şuşa’nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü’nü kutluyor. Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nda 44 günün ardından Ermenistan’a galip gelmesinin üzerinden 2 yıl geçerken, kutlamalar çerçevesinde başkent Bakü’nün 3 noktasında Azerbaycan askeri bando eşliğinde geçit düzenlendi. Haydar Aliyev Sarayı, Şehitler Hiyabanı ve Hüseyn Cavid parkı çevresinde başlayan geçitlere, askeri orkestralar marşlarla eşlik ederken, Haydar Aliyev’in adını taşıyan Azerbaycan Yüksek Askeri Okulu öğrencileri, güzergah boyunca yürüyerek sloganlar attı. Soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar geçiti ilgiyle izledi.

“8 Kasım Zafer Günü”

Daha önce 10 Kasım olarak belirlenen "Zafer Günü", Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat gününe denk geldiği için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa’nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirilmişti. Karabağ’ın incisi Şuşa’nın kurtuluşu savaşın gelceğinde belirleyici bir rol oynarken, Şuşa’nın işgalden kurtarılması, Ermenistan’ın yenilgiye uğratılması ve askeri operasyonların durmasına yol açan en önemli etkenler olarak belirtilmektedir. Bu nedenle Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa’nın kurtuluş günü olan 8 Kasım’a çekilmişti.

“İkinci Karabağ Savaşı 44 gün sürdü”

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı atağa geçmiş, Azerbaycan ordusunun 44 gün süren ve 10 Kasım’da sona eren operasyonlarında 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ererken, Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım’da imza atmıştı.