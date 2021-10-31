banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti
KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti

"Az tehlikeli" gruplar arasında yer alan endüstriyel mutfakları hafife almayın

DÜZCE (İHA) – Endüstriyel mutfak işletmeciliğinin "az tehlikeli" gruplar arasında yer aldığını fakat birçok iş kazasının da yine mutfak bölümünde meydana geldiğini söyleyen Düzce Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mete Han Üner, "Mutfaklarımızda çoğunlukla lise eğitimi dahi almamış aşçılarımız çalışıyor. Eğitim seviyesi düştükçe iş kazalarının kader olduğu ve önlenemeyeceğine yönelik yaygın düşünce de her geçen gün artıyor" dedi.

Genel 31.10.2021, 13:24
"Az tehlikeli" gruplar arasında yer alan endüstriyel mutfakları hafife almayın

DÜZCE (İHA) – Endüstriyel mutfak işletmeciliğinin "az tehlikeli" gruplar arasında yer aldığını fakat birçok iş kazasının da yine mutfak bölümünde meydana geldiğini söyleyen Düzce Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mete Han Üner, "Mutfaklarımızda çoğunlukla lise eğitimi dahi almamış aşçılarımız çalışıyor. Eğitim seviyesi düştükçe iş kazalarının kader olduğu ve önlenemeyeceğine yönelik yaygın düşünce de her geçen gün artıyor" dedi.

Türkiye’de faaliyet gösteren otel, restoran ve fabrika gibi büyük işletmelerin endüstriyel mutfaklarında bazı kazalar meydana gelebiliyor. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta İkram Hizmetleri Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mete Han Üner, yanma, haşlanma, gaz ve yemek zehirlenmesi gibi meydana gelen kazaların önüne geçilebileceğini belirterek, iş güvenliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye’de mutfak işletmeciliğinin az tehlikeli gruplar arasında yer aldığını fakat birçok iş kazasının da yine mutfak bölümünde meydana geldiğini söyleyen Üner, "Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışma hayatına farklı bir şekilde girdi. 4857 sayılı Kanun da bunu çok güzel bir şekilde destekliyor. Ancak Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği açısından çok büyük bir boşluk var. Mesleki branşlaşma adına biraz yetersiziz" dedi.

"Kazaların sonuçları ağır olabiliyor"

İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimlerde birçok eksik olduğunu da vurgulayan Üner, "Birçok okulda anlatılan iş sağlığı ve güvenliği dersleri halen temel alanlar hariç birçok alana uygun hale getirilmiş durumda değil. Bunlardan bir tanesi de otel ve lokanta mutfakları geliyor. Mevzuata göre otel mutfakları turizm işletmeleri ve yiyecek içecek işletmeciliği yapan kurumların kısımları C sınıfında yer alıyor, yani az tehlikeli grupta sayılıyor. Fakat buralarda çok ciddi riskler var. Otel mutfağında kayarak düşme, kesikler, yanıklar, kimyasal maruziyet, gaz zehirlenmeleri, gıda zehirlenmeleri, gaz patlamaları ve yangınlar ile muhatap olabiliyorsunuz. Yapılan istatistikler gösteriyor ki mutfaklarda en çok görülen iş kazaları öncelikle kesikler, kayarak düşmeler, yanmalar ve haşlanmalar olmak üzere birçok kaza tipi var. Bazı kazalar mutfaklarda oldukça az görülmesine rağmen sonuçları çok ağır olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"En alt katta bulunan mutfaklar tehlikeye açık durumda"

Otel ve çok katlı yapıların mutfağının en alt katlarda yer aldığını dile getiren Üner, "15-20 katlı binaların alt kısımları genellikle mutfak oluyor. Bu bölgeler tehlikelere ve tehlikelerin ortaya koyacağı risklere karşı son derece açık durumda. Bu risklerden etkilenecek grupların en başında da o mutfakta çalışacak olan aşçılar, aşçı yardımcıları, garsonlar, gıda mühendisleri ve diyetisyenler geliyor. Bu yüzden mutfaklarda risk analizinin çok sıkı bir şekilde yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Eğitimli aşçı çok az"

Mutfaklarda çalışanların genellikle ilkokul mezunu olduğunu, lisansüstü eğitimli aşçının az olduğunu vurgulayan Mete Han Üner, "Mutfaklarımızda çoğunlukla lise eğitimi dahi almamış aşçılarımız çalışıyor. Halen çeşitli kurslar ve meslek edindirme eğitimleri vasıtasıyla üniversite mezunu olmayan kişilere meslekte çalışma hakkı tanınıyor. Eğitim seviyesi düştükçe iş kazalarının kader olduğu ve önlenemeyeceğine yönelik yaygın düşünce her geçen gün artıyor. İnsanlar, eğitim seviyesi arttıkça kazaların alınacak tedbirler ile önlenebileceğine inanıyor. Doğru eğitim ile önlenebileceğine inanıyorlar" dedi.

"Mutfak kurmak ekip işidir"

Endüstriyel mutfakların kurulumu esnasında mutlaka ekip olması gerektiğini belirten Otel Lokanta İkram Hizmetleri Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mete Han Üner, sözlerini şöyle noktaladı:

"Endüstriyel mutfaklardaki en büyük problem, herkesin mutfak tasarlayabiliyor olmasıdır. Mimar arkadaşlar bir yapının nasıl yapılacağı ile ilgileniyorlar ama bu mutfaklarda çalışan meslek gruplarının da belki bir mimar kadar teknik bilgiye sahip olmasalar da kullanım açısından yüksek bir bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Restoran ve otel mutfakları kurulurken aşçı başlarından, deneyimli diyetisyenlerden ve bu konuda eğitim almış meslek gruplarından yararlanılıyor. Maalesef bunu sağlayacak bir yasa yok. Çünkü o mutfaklardaki çalışma şartlarını bildiğiniz zaman düşünülmeyen, akla gelmeyen riskleri de çıkartabilirsiniz. Mutfak kurulumu bu yüzden bir ekip işidir. Mutfaklar revize edilirken ya da baştan yapılırken iş güvenliği uzmanının da projeye katılması gerekiyor. Sadece yapım aşamasında oluşabilecek risklere karşı değil, kullanım kolaylığı ve ergonomi açısından da iş güvenliği uzmanının görüşlerinin alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum"

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6