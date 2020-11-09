Ayyıldız Camii yeni çehreye kavuşuyor

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’nde yer alan Ayyıldız Camii’nde başlattığı çevre düzenleme çalışmaları ile cami çevresini estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde yoğun yapılaşma arasında sıkışmış camileri çevre düzenlemeleriyle yeni yaşam alanlarına dönüştürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Yunuseli Mahallesi’ndeki Ayyıldız Camii’nin çevresinin düzenlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi adına çalışma başlatıldı. Caminin eskiyen istinat duvarı yıkıldı ve yeni bir duvar örülmeye başlandı. Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında caminin şadırvanı ve abdest alma yerleri de yenilenecek. Cami çevresini estetik bir görüntüye büründürmek adına yürütülen çalışmaların kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki camilerin eksikliklerini giderip, eskiyen bölümlerini yenilediklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın taleplerine kulak vererek camimizin ihtiyaçlarının giderilmesi adına çalışma başlattık. Camiler, manevi değer taşıyan yerler. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bütün camilerimize duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet götürüyoruz. Çevre düzenlemesi ve dış cephe yenilemesi çalışmalarının yanı sıra, camilerimizin temizliklerini yapıyor, park ve bahçelerini yürütülen çalışmalarla güzelleştiriyoruz” dedi.