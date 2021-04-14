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Ayvansaray’da yolculardan ‘gelmeyen otobüs’ tepkisi

Eyüpsultan’da kısıtlama öncesinde evlerine gitmek için bir otobüs durağında uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar durumu protesto etmek için yolu trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin ikna süreci sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Genel 14.04.2021, 19:05
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Ayvansaray’da yolculardan ‘gelmeyen otobüs’ tepkisi

Eyüpsultan’da kısıtlama öncesinde evlerine gitmek için bir otobüs durağında uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar durumu protesto etmek için yolu trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin ikna süreci sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Ayvansaray otobüs durağında meydana geldi. Mesai bitimi sonrası evlerine gitmek için E5 Karayolu üzerinde bulunan Ayvansaray otobüs durağına gelen yolcular burada uzun süredir otobüsün gelmediğini iddia etti. Bunun üzerine vatandaşlar yolu araç trafiğine kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Yolcular durağa yanaşan başka otobüs şoförlerine ise, bekledikleri aracın gelmemesi yönünde tepki gösterdi. Yolun kapanması sonrası sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler de kısa süre yolcular ile konuşarak yolu tekrar araç trafiğine açtı.
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