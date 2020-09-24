Ayvalık’ta Vali Şıldak’tan Covit19 denetimi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir dizi temaslarda bulunup, İl Güvenlik Değerlendirme ve Kaymakamlar toplantılarına katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beraberindekilerle ilçe merkezinde Covit19 denetimleri de yapmayı ihmal etmedi.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu’nun da bulunduğu Vali Şıldak’ı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Güneş Eliş karşıladı.

Büroları ziyaret ederek personel ile tanışan Vali Şıldak, programı kapsamında Kaymakam Görgülüarslan’dan ilçe ile ilgili bilgi almasının ardından, tüm ülkede olduğu gibi Ayvalık’ta da gerçekleştirilen Covid-19 tedbirleriyle ilgili denetim çalışmalarına katıldı.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda esnaflar, toplu taşıma araçları ve sokaktaki vatandaşlar Koronavirüs pandemisini atlatabilmek için alınan önlemlere kesinlikle uyulması gerektiğinin mesajlarını veren Vali Şıldak, denetimler sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin canlı tutulmasının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu vurgulayan Hasan Şıldak, “Bu denetimlerle kuralları hatırlatmak, salgınla mücadelede hayati önem taşıyor. Denetimlerde artık bilinçlendirmekten öte yaptırımlar da uyguluyoruz. Kurallara uymayanlara, toplum sağlığını tehlikeye atanlara para cezası uyguluyoruz. Alanda görev yapan kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, kolluk birimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlimiz genelinde ayrıca maalesef izolasyon kurallarına uymayıp dışarıya çıkan pozitif veya temaslı 48 vatandaşımız il merkezimizdeki yurtta izolasyona tabii tutuluyor.” dedi.

Vali Şıldak yaptığı açıklamada bugünden itibaren kamu, kurum ve kuruluşlarına girişlerde vatandaşın ibraz etmesi gereken HES kodu uygulamasının da hayata geçirildiğini de hatırlattı.

“Yangında 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek bizim görevimiz”

Geçtiğimiz hafta sonu Ayvalık-Küçükköy-Badavut Mevkiinde meydana gelen orman yangınına ait gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Vali Şıldak; “Hepimizi derinden üzen ve 53 hektar alanı kaybetmemize sebep olan yangın sonrasında çalışmalar devam ediyor. 13 hektarı orman, 40 hektarı da tabiat parkı statüsünde olan 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek bizim görevimiz. Devletimiz de bu konuda çok hassas. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, çıkan haberler spekülasyondan ibaret. Tabi ki yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacak. Teknik ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz bu alanın tespitlerini yapıyor. Teknik çalışmalar neticesinde uygun görülen zamanda temizlik, kök sökümü, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Bu alanda orman varlığının tekrar kazandırılmasında doğal yöntem mi yoksa dikim şeklinde bir uygulama olacağına Orman ve Milli Parklar ile bu iki kurum birlikte karar verecek. Bu da tamamen teknik gereklere göre belirlenecek. Valilik olarak süreci yakından izliyoruz. Yanan alan en uygun şartlarda yine orman alanı olarak ağaca kavuşturularak korunacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Uedaş’ı uyarıyoruz”

Bir soru üzerine; Ayvalık’taki yangına neden olan UEDAŞ’a ait enerji nakil hatlarının en azından ormanlık bölgelerde yerin altından geçirilmesi için girişimlerde bulunacağını da kaydeden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bu yangın konusunun bir tarafı adli açıdan bir soruşturma konusudur. Biz de idari olarak elektrik kurumuna hizmet sağlayan ve kusurlu olan UEDAŞ’ı uyarıyoruz. Bunun haricide daha kapsamlı çalışmalar için elektrik idaresinin özellikle ormanlık alanlarda -ki bende öyle düşünüyorum. Farklı yöntemler uygulayıp, farklı tedbirler alması gerekiyor. Bu yangında bunu gösteriyor. Hata affetmeyen, anlık bir kıvılcımın rüzgârın da etkisiyle nelere sebep olduğunu nasıl hızla yayıldığını gördük. Bu konuda da girişimlerimiz olacak” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekilerle gerçekleştirdiği Covit19 denetiminin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret edip yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak, personele başarılar diledi.

Vali Şıldak İlçe kurum yöneticileri ile de bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdikten sonra Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına geçerek buradaki çalışmaları ve sahil güvenlik deniz unsurlarını yerinde inceleyip, Ayvalık’tan ayrıldı.