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Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı felç etti

AYVALIK’TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE LODOS HAYATI FELÇ ETTİ

Genel 13.10.2020, 16:47
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Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı felç etti

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde şiddetli lodos ve yağış hayatı felç etti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 40 kilogram yağış düşen Ayvalık’ta bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İzmir karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı Sarımsaklı, Altınova ve 150 Evler Mahallesi’ndeki apartmanların bodrum ve zemin katlarıyla, Eski Otogar’daki iş yerleri su baskınından zarar gördü. Su birikintileri yüzünden ilçe merkezindeki tek ana arter olan Atatürk Caddesi’nde araç geçişleri güçlükle sağlandı. Ayvalık merkez ile Cunda Adası arasında bulunan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular yüzünden köpründen geçiş güçlükle sağlandı.

Yağmur sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ekipleriyle Ayvalık Belediyesi ekipleri hummalı çalışmalarla rögarları temizlemeye başladı. Yetkililer ilçede bazı ekili alanlar haricinde şimdilik çok ciddi bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

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