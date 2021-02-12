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Ayvalık’ta hortum yıktı geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, hortum, dolu ve şiddetli yağışın tahribatı gün ışığında ortaya çıktı.

Genel 12.02.2021, 13:47
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Ayvalık’ta hortum yıktı geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, hortum, dolu ve şiddetli yağışın tahribatı gün ışığında ortaya çıktı.

Ayvalık’ta dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, dolu ve hortum un geride bıraktığı enkaz gün aydınlandığında ortaya çıktı. Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde saat 21.00 sıralarında şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortumda bazı evlerin çatıları uçtu. Ağaçlar devrildi. Hortumun zarar verdiği bölgede bazı elektrik nakil hatları da zarar görünce, bölgede enerji kesintisi yaşandı ve yaklaşık 2 saat sonra yapılan çalışmaların ardından enerji bölgeye yeniden verilebildi.

Ayvalık’ın Çamlık koyunda kıyıya bağlı olan 15 tekne alabora olup battı. Aynı bölgede bulunan Paşalimanı mevkiinde hortum yaklaşık 30 ağacı yerle bir etti. Ölen veya yaralananın olmadığı şiddetli yağış, dolu ve hortum sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ayvalık Belediyesi ekipleri yola uçan çatı parçalarını kaldırabilmek için seferber oldu.

AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaparken, gün aydınlandığında hortum ve şiddetli rüzgârın beraberinde getirdiği olumsuzlukları yerinde inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşanılan doğa olayı nedeniyle tüm Ayvalık halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Gün ağardığında yaşanılan durumu net olarak gözlemyebildiklerini kaydeden Başkan Ergin, “Şiddetli yağış ve fırtına sırasında meydana gelen hortum sebebiyle Sarımsaklı mevkiinde bazı binaların çatılarının cadde ve sokaklarda bulunan otomobil ve işyerlerine uçması sonucunda maddi hasarlar oluştu. Ayvalık Belediyesi’nin tüm ekipleri dün akşamdan beri sahada görev başındaydı. Belediyemiz bünyesindeki Paşalimanı Sosyal Tesisimiz’de de hortum nedeniyle çok ciddi maddi zarar meydana geldi. Biz buna da şükür diyoruz. Allah beterinden korusun. Hortum bir hat üzerinden gelmiş, o hat üzerinde de önüne ne geldiyse yıkıp geçmiş. Bizim için yaşanılan afette herhangi bir can kaybının olmaması mutluluk verici“ dedi.

Hortum sırasında her yerin toz duman olduğunu kaydeden Mahmut Aydın isimli vatandaş, “Dün akşam yağmur yağarken, bir anda oluşan hortum, karşımızda bulunan evin çatısını bizim apartmanın üzerine indirdi. O anda elektrik nakil hatları koptu. Gece saat 04.00’e kadar bölgemizde elektrik yoktu” diye konuştu.

Otomobili çatının altında kalan Alev Olgan ise, “Dün akşam saat 20.30 sıralarında hortum meydana geldi. Allah’tan bizim evin kepenkleri kapalı olduğundan dolayı pek evimiz zarar görmedi. Ama arabamız adeta pelt oldu. Yapacak bir şey yok. Herkese çok büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Sarımsaklı’da ikamet eden Çiçek Zekai ise, “Dün akşam evde oturuyorduk. Kızımın doğum günü vardı. Tam pastayı kestiğimiz sırada, denizden gelen bir rüzgâr etkili oldu. O sırada bizim oturma odamızın penceresi açıktı. Oğlum pencereyi kapattığı anda çok büyük bir gürültü oldu. Bahçemizdeki çam ağacı devrildi. Evimizin salonundaki büyük pencerenin camları yerle bir oldu. Bahçe duvarları çöktü. Biz şok olduk. Her şey yaklaşık 3 dakikada oldu bitti” dedi.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Ayvalık Belediyesi ekipleri afet sonrasında seferber olarak yaraları sarmaya çalışıyor.
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