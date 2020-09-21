Ayvacık’ta kurtuluş coşkusu
AYVACIK’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 98. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Ayvacık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı’nda gerçeklenen programda Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Garnizon Komutanı Ahmet Kesgin ile Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, “Ayvacık’ın kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Günümüzden tam 98 yıl önce Mîsâk-ı Millî sınırları içerisinde kahraman ecdadımız ölüm-kalım savaşı vererek canları pahasına bu toprakları düşmandan temizlediler. Şehitlerimizin mübarek kanları ile sulanan topraklarda var olmanın haklı gururu ile ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.
Bayram, bütün şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını dile getirdi.
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