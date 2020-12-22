Ayhan Salman’dan veda mesajı

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı görevini Davut Gürkan’a devredecek olan Ayhan Salman bir veda mesajı yayınladı. Halef selef iki başkan Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi.

Ayhan Salman, Ankara’daki görüşmenin ardından bir veda mesajı yayınladı.

Dava arkadaşlarından helallik isteyen Ayhan Salman şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan 3.5 yıl önce aldığımız, onurla yürüttüğümüz emanetini; leke sürdürmeden ve halel getirmeden kendisine teslim etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Payitaht Bursa’mızda 3,5 yıl boyunca sorumluluk bilinciyle ve büyük bir aşkla sürdürdüğüm İl Başkanlığı görevimizi, dava arkadaşımız Davut Gürkan kardeşimize devrediyoruz. Namusum gibi taşıdığım; bu onurlu, şerefli vazifeye bizi layık gören Sayın Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımı sunuyorum. Daha önce pek çok platformda da ifade ettiğim gibi; bundan sonraki süreçte AK Parti’mizdeki en önemli vazifelerin başında gelen ‘nefer’ olarak davamıza hizmet etmeye; inandığım yolda, inandığım liderin ardında daima yürümeye devam edeceğim"

Genel ve yerel seçimlerde Ak Parti bayrağını dalgalandırmaya devam ettiklerini hatırlatan Salman, "Bursalı hemşehrilerimizi AK hizmetlerden mahrum etmedik. Bu süreçte destekleri ve özverilerinden dolayı teşkilatımızdaki her bir kardeşimize, dava arkadaşımıza, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz ve istemeden de olsa hatalarımız olmuştur. Dava arkadaşlarımız haklarını helal etsinler. Ben her bir kardeşime hakkımı helal ediyorum"diye konuştu.