Aydın’ın coğrafi işaret tescilli ’kabak tatlısı’ damak çatlatıyor

Aydın mutfağının önemli yöresel tatlıları arasında yerini alan kabak tatlısına ilgi her geçen gün artıyor. Ata tohumlarıyla ekimi yapılan ve her aşaması kontrollü bir şekilde yetiştirilen bal kabakları yaklaşık 6 aylık sürecin ardından toplanarak depolanıyor.

Efeler ilçesindeki Kabakçızade Aybalım işletmesinde yapılan kabak tatlısını Türkiye’nin dört bir yanındaki restoran, oteller ve cateringlere gönderimi yapılarak enfes lezzeti ile vatandaşların ağızlarını tatlandırıyor. Kabaklar usta ellerde dilimleme, soyma ve şekerleme yapılıp takribi 8 saat gibi bekledikten sonra pişirilerek kabak tatlısı haline getiriliyor .

Aynı anda 30 ocakta kabak tatlılarının pişirildiğini ifade eden kabak tatlısı ustası Naile Hortum, "Günlük 1,5 – 2 ton arası kabak dilimleyip soyuyoruz. Günlük yaklaşık 100 tencereye yakın kabağı pişirip müthiş bir tatlıya dönüştürüyoruz. Bu işi herkes yapabilir mi bilemem. Bu işte yetenek ve becerikli olduğun kadar pratik de olmak lazım. İşini severek yapmak en önemli olan şey. Ben 7 yıldır bu işi yapıyorum gayet de memnunum" diyerek, Türkiye’de tüketilen kabak tatlısının önemli bir kısmını üretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Her kabaktan tatlı olmaz"

Aybalım işletmesinin sahibi Arif Barutçu, Aydın’da yetişen kabakların lif yapısının sıkı olma özelliğinden dolayı çok güzel tatlı elde edildiğini belirterek, "Yıllardır çalışa çalışa herkesin beğendiği bir standart elde ettik. Kabakçızade’ye has kabak tatlısındaki bu standartları elde edebilmek için bu zamana kadar tonlarca ürünü heba etmiştik. Ama şimdi çok şükür güzel şeyler yapıyoruz. Lezzet ekibimiz ile doğal yöntemlerle ürettiğimiz emek dolu coğrafi işaretli ’Aydın Kabak Tatlımız’ için üretim de yaptığımız en önemli şey geleneksel yöntemlerden vazgeçmemek. Her gün aynı şeyi yüzlerce kez aynı standartlarda üretmeye çalışıyoruz. Kabakların belirleyici özelliği vardır. Sertlik ve renk farklılıklarından dolayı her kabağı ayrı ayrı tencerelerde pişirir birbirine karıştırmayız. Bunun için de inanılmaz bir emek sarf ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz geçtiğimiz yıl Aydın kabak tatlısının coğrafi işaret tescilini aldı. Bu coğrafi işareti işlemlerinin standartları bizim ürün üzerinde gerçekleşti. Aydın kabak tatlısına değer kattığımız için gurur duyuyoruz. Endüstriyel olarak Türkiye’de ilk üretim yapan firmayız. Kabağın raf ömrünü de pastörize ambalajlarda dolum yaparak 2 yıla çıkardık" dedi.

Yıl boyunca üretim yapılıyor

Aydın ile özdeşleşen, coğrafi işaret tescili alan tatlının üretimi Aydın’da yılın 12 ayı devam ediyor. Kabak tatlısı yiyenlerin ağzını tatlandırırken, Aydın için ayrıca istihdam ve gelir kaynağı da olmaya başladı.