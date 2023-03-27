Aydın’ın beyaz lahanası ilgi görüyor

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan ve zincir marketlerin tedarik alanı haline gelen Aydın’da yetiştirilen şifa deposu beyaz lahanalar, yoğun ilgi görüyor.

Geçtiğimiz yıllarda tüm dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını ile birlikte tarımın önemi gözler önüne serildi. Organik beslenmeye ağırlık veren vatandaşlar, tarım ürünleri konusunda seçici davranmaya başladı. Uygun ekolojik özellikler, yeryüzü şekli ve iklim şartlarının bulunduğu, güçlü bir tarımsal potansiyele sahip olan Aydın’da tarımsal yetiştiricilik alanında dört mevsim üretim yapılabiliyor. Korona virüs salgını ile birlikte organik tarımın daha da popüler hale geldiği ve tarım verimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aydın, zincir marketlerin de tedarik alanı haline geldi.

Kış mevsiminde yetişen sebzelerden olan ıspanak, pazı, kereviz, turp gibi ürünler arasında bulunan ve Koçarlı’nın kırsal kesimlerinde yetiştirilen ve insan vücuduna birçok faydası bulunan beyaz lahanalar özenle yetiştiriliyor. Yemeğinden turşusuna sofralarda birçok noktada yer alan ve kadınlar tarafından hasat edilerek kasalanan beyaz lahanalar, uygun depolama şartlarda saklanıyor. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce şubesi bulunan zincir marketler tarafından satın alınan lahanalar tüketiciler ile buluşuyor.

Koçarlı’nın kırsal kesimlerinde tarladan lahana toplayan kadınlardan Binnaz Arslan, "Bu sene sezon biraz uzadı. Ben posta başı olarak çalışıyorum. Kadınlarımız da 200 TL yevmiye alıyorlar ve aldıkları ücretten memnunlar. Ürünlerimiz çok güzel ve organik. Beyaz lahananın her yemeği de yapılıyor, saysan bitmez. Sulu yemeği ve sarması da yapılıyor, her şeyde kullanılıyor ve oldukça lezzetli" diye konuşarak, hasat edilen lahanaların zincir marketler tarafından satın alındığını belirtti.

Turşusu da yapılan lahananın faydaları saymakla bitmiyor

İnsan sağlığına da oldukça faydalı olan beyaz lahana, C vitamini yönünden birçok sebzeye göre içeriği çok daha kuvvetli olduğundan dolayı enfeksiyonlara karşı koruyup, bağışıklığı da güçlendiriyor. Lif açısından zengin olan beyaz lahanana insanı uzun süre tok süre tok tutarken, antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan olması nedeniyle karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlaması ile biliniyor. Öte yandan turşusu da yapılan beyaz lahanalar, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Ev hanımları tarafından su, sarımsak, sirke ve kaya tuzu kullanılarak yapılan lahana turşuları sofraların vazgeçilmezi haline gelirken, uygun şartlarda saklanan lahana turşuları vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor.