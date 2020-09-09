Aydın’dan gelen gelin damat, peribacaları arasında zeybek oynadı
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM BÖLGELERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNE GELİN VE DAMAT FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK İÇİN AYDIN’DAN GELEN ÇİFT PERİBACALARI ARASINDA ZEYBEK OYNAMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesine gelin ve damat fotoğrafı çektirmek için Aydın’dan gelen çiftin peribacaları arasında zeybek oynaması büyük ilgi gördü.
Son yıllarda gelin ve damat fotoğraf çekimleri için doğal stüdyo olma özelliği ile de anılan Kapadokya bölgesine Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gelin ve damatlar dış mekan fotoğrafı çektirmek üzere geliyor. Son olarak Aydın’dan gelin ve damat fotoğrafı çekinmek üzere Kapadokya bölgesine gelen Gül Emir Ülgen ve Hüseyin Ülgen çiftti de peribacaları arasında zeybek oynaması büyük dikkatlerden kaçmadı. Peribacaları arasından Aydın yöresine ait olan zeybek oynayan çiftin mutlulukları görülmeye değerdi.
Efeler diyarı Aydın’dan gelin ve damat fotoğrafı çekinmek üzere Kapadokya bölgesine geldiklerini ifade eden damat Hüseyin Ülgen, “Biz Covid-19’dan dolayı birkaç kez düğün tarihimizi erteledik. İlk tarihimiz eşimin doğum günü tarihiydi. Malumunuz olduğu üzere toplum sağlığından dolayı ertelendi. Böyle olunca biz de Kapadokya bölgesini çok merak ediyorduk. Düğün fotoğraflarımızın burada çekilmesini arzu ediyorduk. Buraya geldik ve eşsiz güzellikler ile dolu peribacaları diyarı Kapadokya’da düğün fotoğraflarımızı çektiriyoruz. Bizde kendi kültürümüze güveniyoruz. Burada bir zeybek oynadık. Çok mutluyuz” dedi.
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