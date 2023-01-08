Aydın’da deve güreşleri panayır havasında geçti

Aydın’da yeni yılın ikinci deve güreşi, Germencik Belediyesi öncülüğünde 3 yıl aradan sonra gerçekleştirildi. Güneşli ve sıcak havada yoğun katılımın olduğu festivalde arenaya çıkan 180 deve güreşti.

Ege Bölgesi’nin önemli bir kültürü olan deve güreşlerinde yeni yılın ikinci güreşi Germencik’te yapıldı. Germencik Belediyesi öncülüğünde 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen güreşte pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere çeşitli illerden gelen 180 deve mücadele etti. Sabah daylak güreşleri ile başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, güreşlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aydın’da yetiştirilen ve İran’dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Güreşlerde renkli görüntüler de ortaya çıktı.

“Panayır havasında geçiyor”

Protokol üyeleri ile birlikte deve güreşi alanında dolaşarak vatandaşları selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek, güreşlerin panayır havasında geçtiğini söyledi. Amaçlarının devecilik kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Başkan Çerçioğlu, “Belediye Başkanımız Fuat Öndeş’e ve komiteye çok teşekkür ediyorum. Bizim amacımız bu Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türk milleti olarak biz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi öğretmek için düzenlediğimiz bir organizasyon. Ailecek herkes burada. Bir panayır havasında geçiyor güreşlerimiz” dedi.

“Muazzam bir kalabalık var”

3 yıl aranın ardından tekrardan güreşlere başladıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Cumhuriyetin 100. yılında 74.’sünü yaptığımız deve güreşimizi pandemi ve geçen seneki hava muhalefetinden dolayı 3 yıl ertelemiştik. Bu sene ise muazzam bir kalabalık var. Yüzün üzerindeki devemiz güreşiyor. Ülkenin her yerinden, yurt dışından bile gelen güreşseverlerimiz var. Coşkular çok güzel, havamız da çok güzel. Her şeyin pahalı olduğu günümüzde biz de ücretsiz bir güreş yapalım istedik. O yüzden herkesin keyif almasını istiyoruz” dedi.