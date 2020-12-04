Aydın’da cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cuma namazı kılmak için camilere gelen vatandaşlara Covid-19 önlemleri kapsamında HES kodu (Hayat Eve Sığar) sorgulaması yapıldı. Kaymakamlık kararı kapsamında başlatılan uygulamayla cuma namazına gelen vatandaşların kurallara uydukları görüldü.

Nazilli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında alınan karar gereği cuma namazı kılmak için ilçedeki camilere ve kapalı pazaryerine gelen vatandaşlara ilçe müftülüğü personelleri tarafından HES kodu sorgulaması yapıldı. Cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlara tek tek HES kodu sorgulaması yapılırken, sorgulama sonucunda içeriye alınan vatandaşlar cuma namazı kıldı.

Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, cami girişlerinde uygulanan HES kodu sorgulaması ile ilgili olarak, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Nazilli’de bugün camilerimize girişte HES kodu uygulaması başlamıştır. Burada gaye sağlık durumu iyi olmayan, yani hasta olan cemaatimizin kardeşlerimizin cumaya gelmemeleri, ayrıca HES kodu uygulamasının biraz daha yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Cuma namazı toplu ibadet olduğu için hasta olan kardeşlerimiz cuma namazına iştirak etiklerinde başkasına bulaştırma ihtimali olduğundan bunun yerinde ve faydalı bir karar olacağı için uygulama başlamış ve bundan böyle de uygulamaya devam edilecek” diye konuştu.