Ayda Bebek 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
İZMİR'DE MEYDANA GELEN 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ÜZERİNDEN GEÇEN 91 SAATİN ARDINDAN RIZA BEY APARTMANI ENKAZINDAN 3 YAŞINDAKİ AYDA GEZGİN SAĞ OLARAK KURTARILDI.
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı.
İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin’in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşmayı başardı. Ayda Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek’e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, Ayda Bebek’in enkaz altında bir çamaşır makinenin yanında bulunduğu öğrenildi.
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