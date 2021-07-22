AYD Başkanı Burhan’dan İletişim Başkanı Altun’un açıklamasına destek

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un fonlandığı iddia edilen bazı medya kuruluşlarıyla ilgili "Beşinci kol faaliyetine izin vermeyeceğiz" açıklamasına ilişkin, “Fahrettin Altun haklıdır. Mesele demokrasi değildir, beşinci kol faaliyeti yapmaktır. Demokrasiyi kılıf olarak kullanmaktır” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yabancı kuruluşların Türkiye’de bazı medya kuruluşlarını fonlamaları ile ilgili yaptığı açıklamada, medyaya yabancı devlet ve sivil toplum örgütlerinin ilgi göstermesinin nedeninin demokrasi olmadığını dile getirerek, “Demokrasi bu devletler için bir kılıftır. Amaçları bölücülüğe destek çıkmak, LGBT’yi meşrulaştırmak, ezan, bayrak ve cumhuriyete saldırmaktır” ifadelerini kullandı.

ABD kökenli Chrest Foundation kuruluşunun bazı medya organlarına ve sivil toplum örgütlerine destek verdiğini ifade eden Burhan, “Bu vakıflar ezan diyen, bayrak diyen, cumhuriyet diyen bir tek derneğe, basın kuruluşuna destek olmazlar. Onların amacı bölücülüktür. Onların amacı Erdoğan düşmanlığıdır. Erdoğan’a diktatör derseniz kaparsınız fonu. PKK ve HDP’lilere sahip çıkarak demokratik haklarını kullanıyorlar derseniz size fonu verirler” diye konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un "Söz konusu medya kuruluşlarının beşinci kol faaliyetine izin vermeyeceğiz" açıklamasına değinen Burhan, “Fahrettin Altun haklıdır. Mesele demokrasi değildir, beşinci kol faaliyeti yapmaktır. Demokrasiyi kılıf olarak kullanmaktır. Hangi milli meselede bu kuruluşlar devletimize destek vermiştir” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Gezi olayları sonrası bir kitap yayınladıklarını ve dijital darbeye dikkat çektiklerini söyleyen Burhan, “O zaman da bazı sosyal medya mecraları ve yabancı basın mensupları ülkemizi karalamışlar, çevre katliamı yapılıyor diyerek sokak terörü estirenlere destek olmuşlardı. Bizler o zaman milli ve yerli medyaya destek olalım, tehlike büyük demiştik” ifadelerini kullandı.