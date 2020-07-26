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Ayasofya’nın dünyaca ünlü kedisi ’Gli’ büyük ilgi görüyor
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NİN MEŞHUR KEDİSİ 'GLİ' CAMİYİ ZİYARETE GELENLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR. ZİYARETÇİLER KEDİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İÇİN ADETA BİRBİRLERİYLE YARIŞIYOR.
Genel 26.07.2020, 09:29 26.07.2020, 10:00
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin meşhur kedisi ’Gli’ camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
Ayasofya’nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü kedi Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyor.
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