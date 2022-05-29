Ayasofya’da İstanbul’un fethine özel gösteri düzenlendi

Türkiye’de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. Yıldönümü Ayasofya Camii’de görkemli bir gösteri ile kutlandı.

Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. yıldönümü için özel bir gösteri hazırlandı. 5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii’de izleyiciye sunuldu.