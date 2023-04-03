Ayasofya-i Kebir Camii’nin onarılan imparator kapısı koruma altına alındı

Ayasofya-i Kebir Camii’nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine onarılma çalışmaları sonrası kapılara setler çekilerek koruma altına alındı.

Ayasofya-i Kebir Camii’nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon geçtiğimiz yıl tahribata uğramıştı. Bu nedenle imparator kapısını onarım çalışmalarına başlanılmıştı. Onarılan kapılar, koruma altına alınarak camdan setler çekildi. Setlerin önüne ise şeritlerin koyulduğu görüldü.