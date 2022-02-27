Ayasofya-i Kebir Camii’nde Miraç Kandili idrak edildi

Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılmasının 2. senesinde Miraç Kandili’ni idrak etmek için gelen vatandaşlar ibadet edip dualar etti.

Miraç Kandili sebebiyle birçok vatandaş Ayasofya-i Kebir Camii’ne akın etti. Bu yıl açılışının ikinci yılında akşam ezanıyla birlikte Ayasofya’ya gelen vatandaşlar yatsı namazına kadar ibadette bulundu. İbadet süresince maskelerini çıkartmayan vatandaşlar, namaz sonrası Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Ayasofya-i Kebir Camii’nin avlusunda ise bazı vakıf temsilcileri camiye gelen vatandaşlara helva ve lokum dağıttı.