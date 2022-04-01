Ayasofya-i Kebir Camii’nde mahyalar altında akşam namazı

On bir ayın sultanı Ramazan ayına bir gün kala Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde mahyalar altında akşam namazı heyecanı yaşandı. İstanbul Manzarası ve Ayasofya’nın minarelerindeki mahyaların kartpostallık görüntüleri dron ile görüntülendi.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan ayına bir gün kala, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde mahyalar altında akşam namazı heyecanı yaşandı. Ayasofya’nın minarelerindeki "La İlahe İllallah" yazılı mahyalar ile İstanbul Manzarasının buluşmasının oluşturduğu kartpostallık görüntüler dronla görüntülendi. Öte yandan, 88 yıl aranın ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde ise saatler sonra ilk teravih namazı kılınacak.