Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne ziyaretçi akını

Ramazan ayının bitmesine günler kala Anadolu’dan ve farklı ülkelerden binlerce kişi, ibadet yapmak için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne akın etti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine günler kala Anadolu’dan ve farklı ülkelerden binlerce kişi ibadet yapmak için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne akın etti. Sultanahmet Camisi’ndeki çalışmalar nedeniyle kısmen ibadete kapalı olması, vatandaşları Ayasofya’ya yöneltti. Ramazan ayanın maneviyatını yaşamak isteyerek Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, sırayla Ayasofya’ya alındı. Görevliler tarafından ziyaretçilere farklı dillerde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin tarihi geçmişi hakkında bilgiler aktarıldı. Öte yandan Ayasofya’yı gezen bazı vatandaşlar ise iftarını Sultanahmet Meydanı’ndaki çimlik alanda yapmak için bekledikleri görüldü.