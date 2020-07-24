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Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi
KILINAN CUMA NAMAZIYLA YENİDEN İBADETE AÇILAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ VE ÇEVRESİNE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ. CAMİ ÇEVRESİNE SIĞMAYAN CEMAATİN ARA SOKAKLARDA SAF TUTTUĞU GÖRÜLDÜ. AYASOFYA ÇEVRESİNDE SAF TUTANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Genel 24.07.2020, 15:01
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Kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti. Cami çevresine sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutanlar havadan görüntülendi.
Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne vatandaşlar akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılınan Cuma namazı ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk Cuma namazında tarihi yarımada doldu. Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarına sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi.
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