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Ayasofya çevresinde Cuma namazı için sosyal mesafe stickersları yapıştırıldı
CUMA NAMAZI İLE İBADETE AÇILACAK OLAN AYASOFYA CAMİİ ÇEVRESİNDE SOSYAL MESAFE ETİKETLERİ YAPIŞTIRILDI.
Genel 23.07.2020, 14:08
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Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii çevresinde sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı.
86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ve Sultanahmet Meydanı’nda, Fatih Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe düzenlemesi yapıyor. Namaz kılınacak alanlar metre ile ölçülerken önde ve arkada 1’er metre mesafesine dikkat edilerek etiketler yapıştırılıyor. 35 bin stickersın yapıştırılacağı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii’nde hazırlıklarda sonra doğru gelindi. Öte yandan, Ayasofya Camii’nin açılış programı için alana getirilen hoparlörlerin, vinçlere asılarak kurulduğu görüldü.
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