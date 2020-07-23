Ayasofya Camii’nin açılışı öncesi Galata Köprüsü trafiğe kapandı
AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞI ÖNCESİ ALINAN TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE GALATA KÖPRÜSÜ’NÜN GİRİŞ ÇIKIŞLARI TRAFİĞE KAPATILDI. SAAT 20.00'DAN İTİBAREN EMİNÖNÜ YÖNÜNE ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERİLMEZKEN, TARİHİ YARIMADA'DAN ÇIKMAK İSTEYEN ARAÇLARA İSE 00.00'A İZİN VERİLECEK.
Ayasofya Camii açılışı öncesi alınan tedbirler çerçevesinde Galata Köprüsü’nün giriş çıkışları trafiğe kapatıldı. Saat 20.00’dan itibaren Eminönü yönüne araç girişine izin verilmezken, Tarihi Yarımada’dan çıkmak isteyen araçlara ise 00.00’a izin verilecek.
Ayasofya Camii’nde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla toplu cuma namazı kılınacak. Ayasofya programı tedbirleri kapsamında cami ve çevresi saat 20.00’dan itibaren trafiğe kapatıldı. Karaköy Meydandan Eminönü’ne gidiş güzergahındaki Galata Köprüsü de tedbirler çerçevesinde araç trafiğine kapatıldı. Tersane Caddesi ile Kemeraltı Caddesi istikametine gelen araçların köprüye girişlerine izin verilmezken, bekleyen trafik ekipleri gelen sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Galata Köprüsü’nde yaya geçişine izin verilirken, tramvay seferleri pazartesi 06.00’a kadar Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar durakları arasında yapılacak.
Tarihi Yarımada’ya girişler saat 20.00 itibariyle kapanırken, burada yer alan araçların çıkışına ise 00.00’a kadar izin verilecek.
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