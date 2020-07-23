Son Dakika
Ayasofya Camii’ndeki çalışmaları vatandaşlar canlı olarak izliyor
AYASOFYA CAMİİ’NDE İLK NAMAZ İÇİN HAZIRLIKLARDA SONA GELİNDİ. CAMİNİN İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR BAHÇEYE KURULAN İKİ DEV EKRANDAN CANLI OLARAK VERİLİYOR.
Genel 23.07.2020, 22:12 23.07.2020, 23:47
8
Ayasofya Camii’nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelindi. Caminin içinde yapılan çalışmalar bahçeye kurulan iki dev ekrandan canlı olarak veriliyor.
Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sürdürülen titiz çalışmalar, cami önünde kurulan 2 dev ekranda, çevrede bekleyen vatandaşlara canlı olarak izletiliyor. Vatandaşlar ekranlardan yansıyan caminin içini telefonla çekerek sevdikleriyle ve sosyal medyada paylaşıyor.
23°
açık
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
|İmsak
|03:57
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25