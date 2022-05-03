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EGM: “İç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır”
Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi İstanbul’un simgelerinden olan camiyi ziyaret etti.
Genel 03.05.2022, 10:55 03.05.2022, 11:56
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi İstanbul’un simgelerinden olan camiyi ziyaret etti.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan bayramının 1’inci gününde yaşadı. İstanbul’un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti.