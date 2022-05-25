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Ayasofya bin yıl bile geçse cami olarak kalmalı

Danıştay Onuncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Ayasofya kararı ile ilgili zaman aşımı konusu hakkında, "Ayasofya bir vakıf malı. Vakıf hukukunda zaman aşımı, normal idari işlemlere ve eylemlere oranla farklı hesaplanır ve düşünülür. Vakıf malına, zaman aşımı işlemez. Bin yıl bile geçse vakfedilen malın, vakıf senedindeki hükümlere uygun şekilde yönetilmesi esastır. Vakfedenin iradesi buranın cami olması yönündeydi" dedi.

Genel 25.05.2022, 16:22
Ayasofya bin yıl bile geçse cami olarak kalmalı

Danıştay Onuncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Ayasofya kararı ile ilgili zaman aşımı konusu hakkında, "Ayasofya bir vakıf malı. Vakıf hukukunda zaman aşımı, normal idari işlemlere ve eylemlere oranla farklı hesaplanır ve düşünülür. Vakıf malına, zaman aşımı işlemez. Bin yıl bile geçse vakfedilen malın, vakıf senedindeki hükümlere uygun şekilde yönetilmesi esastır. Vakfedenin iradesi buranın cami olması yönündeydi" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen ‘Turkuaz Sahne’ programı çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelen Danıştay Onuncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil’e, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından Fahri Doktora Payesi tevcih edildi. NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferans açılış konuşmalarıyla başladı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, hayatın her anında mutlaka adaletli davranılması gerektiğini belirtti. Zorlu, adaletli davranmanın sadece adalet dağıtan makamların işi değil, her bir bireyin işi olduğunu, herkesin, toplumda, sosyal hayatta ve aile yaşamında hangi rolü üstleniyorsa üstlensin adil olmak zorunda olduğunu söyledi. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat da, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnsanların geleceğe güvenle bakması için adaletin öneminden bahseden Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Devletlerin; kamu düzeninin inşası ve toplumsal düzenin muhafazası ile ilgili en önemli fonksiyonlarından birisi de hukuk düzeninin inşası ve iyi bir şekilde işletilmesidir. Devletimiz, yargı alanındaki hukuk güvenliğinin tesisi ve insanlarımızın güvenle yaşaması için büyük bir çaba içindedir” ifadelerini kullandı.

"Hakimin vicdanı, toplumun vicdanı olmalıdır"

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Gençlere mesleki bilgi kazandırmayla beraber, onların iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmaları için çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Danıştay Onuncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, “Hakimin vicdanı, toplumun vicdanı olmalıdır. Adil ve hızlı bir yargılama; ancak iyi yetişmiş hukukçular eliyle mümkün olabilir. Nitelikli ve donanımlı hukukçular da, ancak etkin ve yeterli bir hukuk eğitimi sayesinde yetiştirilebilir. Her şey ve herkes için eğitim ihtiyacı olduğu gibi, adalet algısı ve bilincini oluşturabilmek için de eğitim lazımdır” dedi.

Vakıf hukukuna göre Ayasofya bin yıl bile geçse cami olarak kalmalı

Konferansın sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Yılmaz Akçil, Ayasofya kararı ile ilgili zaman aşımı konusuna açıklık getirdi. Akçil, “Ayasofya bir vakıf malı. Vakıf hukukunda zaman aşımı, normal idari işlemlere ve eylemlere oranla farklı hesaplanır ve düşünülür. Vakıf malına, zaman aşımı işlemez. Bin yıl bile geçse vakfedilen malın, vakıf senedindeki hükümlere uygun şekilde yönetilmesi esastır. Vakfedenin iradesi buranın cami olması yönündeydi. Halen malikanesi, Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Vakfı adına tescillidir” dedi.

“Ayasofya kararını hiç kimse hukuki olarak eleştiremedi”

Ayasofya kararının hukuki açıdan eleştirilemediğinin altını çizen Akçil, “Ayasofya mabet olması dışında, dünyada farklı tanımlanan önemli bir sembol. Karar, hukuki bir karardır, argümanlar tamamen hukuki dayanaklara bağlıdır. Yunanistan, Rusya, akabinde Avrupa’nın birçok ülkesi ve Papa kararı ancak siyasi yönden eleştirebilmiştir. Şu ana kadar hiç kimse hukuki eleştiri yapamadı. En son Harvard Üniversitesi’nin kararı inceleyen makalesinde, kararın hukuki argümanlarının sağlam olduğu yorumlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Soru-cevap bölümünün ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Danıştay Onuncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil’e Fahri Doktora Payesi tevcih ederek hediye takdiminde bulundu. Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Adliye, İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanları, Makedonya Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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