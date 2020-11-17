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Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük’ün Yenice ilçesinde ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Genel 17.11.2020, 16:49
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Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük’ün Yenice ilçesinde ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlar ağaçta çırpınan ve mahsur kalan bir güvercin olduğunu görmesi üzerine durumu Yenice Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın tepesine uzattıkları itfaiye merdiveni ile ayağına ip dolanan güvercini mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

Ağaçtan indirilen güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarılması sonrası itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.
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