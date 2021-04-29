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Ay ile Erciyes buluştu, ortaya doyumsuz manzara çıktı
Kayseri’de Ay’ın doğuşu ile beraber ortaya çıkan Erciyes’in silüeti, görenleri kendine hayran bıraktı.
Genel 29.04.2021, 09:59
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Kayseri’de Ay’ın doğuşu ile beraber ortaya çıkan Erciyes’in silüeti, görenleri kendine hayran bıraktı.İncesu ilçesinden çekilen görüntülerde Ay’ın Erciyes’in arkasından çıkması saniye saniye görüntülendi. Ay doğdukça ortaya çıkan Erciyes’in silüeti ise görenleri hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren buluşma, Ay’ın yükselmesi ile sona erdi.