Avusturya’da korona virüs vakalarında artış sonrası okul ve iş yerleri 3 hafta süreyle kapanacak

VİYANA-(İHA)-18.12.2020-Avusturya koaisyon hükümet Başbakanı Sebastian Kurz ve beraberindeki bakanlar, salgınla mücadeleye yönelik alınan yeni kararları Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştılar.

Koalisyon Hükümeti, Noel sonrasında yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Avusturya’da 26 Aralık’tan itibaren hizmet sektörü ve iş yerlerinin 3 hafta süresince kapalı tutulacağını duyurdu.

Kısıtlamalar çerçevesinde, dışarı çıkmak yalnızca mesleğini icra erme, günlük hayat için temel ihtiyaçlarını karşılama, ihtiyacı olanlara bakım sağlama ile fiziksel ve zihinsel rahatlama gerekçesiyle mümkün olabilecektir. Okullarda uzaktn eğitime geçilecek. Süpermarket ve Eczaneler gibi istisnalar haricinde mağaza ve dükkanlar kapatılacaktır.

Başbakan Sebastian Kurz, ‘‘Okullar 7 Ocak’a kadar Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Bütün okullarda eğitimin 17 Ocak’a kadar uzaktan sürdürülecek. Bu zaman zarfında belirli durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması da tüm gün uygulanacak. Söz konusu önlemler 18 Ocak’a kadar sürecektir. Bu tarihte ülke genelinde isteğe bağlı yaygın test yapılacağını, test yaptıran kişiler ticaret, hizmet ve gastronomi alanındaki hizmetlerden faydalanacaklar. 18 Ocak’ta test yaptırmayanlar için karantinanın bir hafta daha sürecek ve 24 Ocak’ta söz konusu alınan sert önlemler son bulacak‘ dedi.

Avusturya Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Pandemi verilerine göre, 8 milyon 300 bin nüfusuyla son 24 saatte ülkede 2 bin 85 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 334 bin 913’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145 artarak 5 bin 127’ye ulaştığı açıklandı.