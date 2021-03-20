banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?
Ali Sunal'dan kötü haber...
Ali Sunal'dan kötü haber...
Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Gezi Parkı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi
Gezi Parkı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi

Avustralya’yı sel vurdu: 11 yerleşim birimi için tedbir amaçlı tahliye kararı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle çeşitli kentlerde çok sayıda ev sular altında kalırken, 11 yerleşim biriminde tedbir amaçlı tahliye emri verildi.

Genel 20.03.2021, 18:13
2
Avustralya’yı sel vurdu: 11 yerleşim birimi için tedbir amaçlı tahliye kararı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle çeşitli kentlerde çok sayıda ev sular altında kalırken, 11 yerleşim biriminde tedbir amaçlı tahliye emri verildi.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyalet genelinde fırtına ile birlikte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, onlarca ev ve aracı sular altında bıraktı. Sel sırasında 2 bini aşkın kurtarma ihbarı alındığı ve evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 500’den fazla kişi için kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Meteoroloji Bürosu, bu sabah orta kuzey sahilinden eyaletin uzak güney sahiline ve Canberra’ya kadarki alanı kapsayan şiddetli yağışlar nedeniyle uyarı yayınladı. Şiddetli yağışların hafta boyu devam edeceği öngörülerek sel baskınlarının devam edeceği belirtilerek,11 yerleşim yerinde tedbir amaçlı tahliye emri verildiği bildirildi. Büro, yoğun yağış, ani sel, 90 km / s’yi aşan sert rüzgarlar ve kıyı erozyonu konusunda uyarıda bulundu. Deniz seviyesindeki evler için tahliye kararı alındı.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian de eyaletin “uzun süreli bir hava olayı” yaşadığını, yağışların önümüzdeki hafta boyu devam edeceğini ifade etti.

Rekor yağışlar kaydedildi

Son yılların en yüksek yağışlarını gören Avustralya’da rekor seviyede yağış kayda geçti. Ortalama yağış miktarının 100 ile 200 mm arasında değiştiği Yeni Güney Galler’de çeşitli merkezlerde en yüksek 370 ile 405 mm arasında yağışlar kaydedildi. Meteorolojinin tespit ettiği veriler rekor yağışlar olarak kaydedilirken, eyaletin kuzey sahilinden başlayıp başkent Canberra’ya kadar fırtına ve şiddetli yağışların etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Rekor kıran yağış, orta kuzey sahili ve Hunter bölgesinin bazı kısımlarını da vurdu ve yağış Mart kayıtlarının üzerinde 100-200 mm’nin üzerinde kaydedildi.

Orta kuzey sahili sakinleri, bu akşam ve yarın daha fazla yağış beklemeleri konusunda uyarılıyor.

Meteoroloji Bürosu kıdemli iklimbilimci Agata Imielska gazetecilere verdiği demeçte, sel riski de devam edecek” dedi. Kendall kasabası 405 mm yağmur, Red Oak 371 mm yağmur altında kaldı. Imielska, "Bu, gördüğümüz yağışla çok önemli, rekor kıran bir olay" ifadesini kullandı.

Öte yandan dün de Kempsey, Port Macquarie, North Haven, Dunbogan, Camden Head ve Laurieton’da tahliye emri verilmişti.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 27 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 28 60
3. Barcelona 27 59
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 27 20