Avustralya Afganistan’dan 300’den fazla kişiyi tahliye etti

Avustralya tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen uçuşlarla 300’den fazla kişi Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliye edildi.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliyeler devam ediyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, tahliye için dün gece saatlerinde Kabil Havalimanı’na 4 uçuş gerçekleştirildiği söyledi. Morrison, Avustralya vatandaşları, vizeleri bulunan Afganlar, Yeni Zelandalılar, ABD ve İngiltere vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 300’den fazla kişinin Kabil’den tahliye edildiğini belirtti. "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışarak bu uçuşları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Morrison, "Yalnızca Avustralyalıları ve vizesi bulunan Afganları değil, aynı zamanda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelandalıları da getiriyoruz" dedi.

Avustralya hükümeti, 18 Ağustos’tan bu yana 550’den fazla kişiyi Kabil’den tahliye etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD’nin 2 bin 500’ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişiyi tahliye ettiği belirtilmişti.