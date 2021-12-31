Avustralya, 2022’ye görkemli kutlamalarla girdi

Avustralya 2022’ye görkemli havai fişek gösterisiyle merhaba dedi.

Avustralya, 2022 yılına TSİ 16.00’da girdi. Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlanırken, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında izleyenlere görsel bir şölen yaşatan gösteriler, bu yıl da Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti.