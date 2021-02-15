Avustralya 142 bin doz korona virüs aşısını teslim aldı

Avustralya, 142 bin doz yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısını teslim aldı.

Avustralya ilk korona virüs aşılarının teslimatını gerçekleştirdi. Toplam 142 bin doz Pfizer-BioNTech aşıları Singapur Havayolları’na ait Airbus A350 tipi uçak ile Sidney Uluslararası Havaalanı’na getirildi. Geniş güvenlik önlemleriyle ülkeye getirilen aşıların 22 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlayacağı öğrenildi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı açıklama, ilk aşıların otel karantinası çalışanları, bakım evlerindeki yaşlılar ve personel ile sağlık çalışanlarına uygulanacağını ifade etti.

Salgın sırasında Avustralya’nın 2 tarihi karar aldığının altını çizen Hunt, “Bu salgın sırasında Avustralya için en önemli iki karardan birincisi Çin ile sınırların kapatılması, ikincisi Avustralya’nın gelişim aşamasındaki aşılara yatırım yaparak öncelik sağlaması" dedi.

Aşı dağıtım planının ülkeye 6,3 milyar dolardan fazlaya maliyeti olacağını belirten Hunt, Avustralya’nın aşı tedarikini güvence altına almak için aşı üretimini hedeflediğini bu nedenle gerekli kaynakların aktarılmaya devam ettiğini söyledi.