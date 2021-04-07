Avukattan organik üretim

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan Avukat İbrahim Turan, ailesiyle birlikte yetiştirdiği doğal ürünleriyle takdir topluyor.

Bursa ve Mudanya ilçesinde verdiği avukatlık hizmetinin dışında, girişimciliği ile de tanınan İbrahim Turan, başta zeytin ve zeytin yağı olmak üzere, Mudanya enginarı, yörenin çiçeklerinin bulunduğu alanlarda ve tamamen doğal olarak yetiştirdikleri bal, polen, dut ve üzüm pekmezleri birçok evin sofralarında yerini aldı.

Avukat İbrahim Turan, aynı zamanda sportif etkinlikleriyle de anılıyor. Turan, 25 yıldan bu yana başta Uludağ ve Kazbek dağı olmak üzere birçok dağa tırmandı.

Sarayların tercihi Mudanya enginarı

İbrahim Turan, zamanın saraylarında aranan ve Osmanlı tarafından en tercih edilen Mudanya enginarının yetiştirilmesi ve tanıtımı için gayret sarf ediyor. Turan, Mudanya’nın bereketli topraklarının bulunduğu Göynüklü Mahallesindeki arazisinde yetiştirdiği binlerce enginar fidelerinin bugün birçok bölgede yetiştirilmeye başlandığını belirterek, bunun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İbrahim Turan, "Çok uzun yıllardan bu yana büyük emek verdiğimiz Mudanya enginarının tanıtımını her imkân buldukça yapıyorum. Kimi zaman fide olarak arazimde tanıtım yapıyorum, kimi zamanda pazar yerlerinde enginar yemekleri yaparak vatandaşlara tadımlık ikram ediyorum. Enginarın yemek dışında pek çok alanda kullanılması içi yaptığımız çalışmalarımızdan olumlu neticeler aldık" bilgisini verdi.