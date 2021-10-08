Avukatlar Yunanistan’ın Batı Trakya’daki hak ihlallerini protesto etti

Ankara’da Hukuk ve Fikir Platformu üyesi avukatlar, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklere yönelik hak ihlallerini protesto ederek, Yunanistan Büyükelçiliği önüne Yunan mitolojisinde adaleti temsil eden Themis’in siyah heykelini bıraktı.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Hukuk ve Fikir Platformu üyesi avukatlar, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklere yönelik hak ihlallerini protesto etti. Grup, büyükelçiliğin önüne Yunan mitolojisinde adaleti temsil eden Themis’in siyah heykelini de bıraktı. Yunanistan’ın bu tutumunun son bulması için Türkiye’den 50 avukatın imzasını taşıyan başvuru metninin Birleşmiş Milletler’e (BM) iletileceğini belirten Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, topluluk adına okuduğu basın açıklamasında, “Batı Trakya Türklüğüne karşı Yunanistan’ın bitmek bilmeyen ihlallerine her geçen bir yenisi eklenmektedir. Batı Trakya 21. yüzyılda hala Türk kimliğini inkar edilen ve yasaklanan bir coğrafyanın adı olmuştur. 21. yüzyılda hala kendi müftüsünü seçme hakkı uluslararası hukuk tarafından tanınmasına rağmen bu hakkı gasp edilen bir coğrafyanın adı olmuştur. Batı Trakya, 21. yüzyılda ve 2021 yılında kendi eğitim kurumlarında cuma namazı kılınmasının kısıtlanabildiği bir coğrafyanın adı olmuştur. Yunanistan, insan haklarını ihlal etmekle kalmamaktan aynı zamanda nefret suçunu en ağır şekilde işlemek suretiyle ırkçı bir anlayışla bir milleti asimile etmeye çalışmaktadır” dedi.

"Bu manzarada görev ve sorumluluk bizlere düşmektedir"

Sorumluluğun kendilerine düştüğünü belirten Keleştimur, “Bu manzarada görev ve sorumluluk bizlere, yani anavatana düşmektedir. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, bireysel ve kolektif müracaat yolunun açık olduğu bir kurumsal yapıya sahiptir. Müracaat eden taraf ise sadece ihlalin mağduru olan taraf olarak kısıtlanmamış, aynı zamanda bu ihlalden haberdar olan ve bu ihlali belirli yollarla öğrenmiş olan herkestir” ifadelerini kullandı.

“Zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı kararlar alan ve bir dizi hukuksuzluğu dünyanın gözü önünde sürdüren Yunanistan”

Yunanistan’ın herkesin gözü önünde Batı Trakya’daki insanlara baskı uyguladığını aktaran Keleştimur, “Anavatanın bağımsız hukukçuları ve Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinin barolarına kayıtlı olan avukatlarına sesleniyoruz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayan ve uygulamamakta ısrar eden, sadece azınlık haklarını değil ‘din ve vicdan özgürlüğü, hukuk kişiliğinin tanınması hakkı, kanun önünde eşitlik hakkı, adil yargılanma hakkı, uyrukluk hakkı’ gibi insan hakları evrensel beyannamesi kapsamında tasdik edilen hak ve hürriyetleri ihlal eden, Türk kimliğini ret ve inkar etmekle kalmayıp husumet saikiyle yasaklayan, seçilmiş müftüleri tüm hukuki teamülleri çiğneyerek şahsa özel hukuk ihdas etmek sureti ile yargılayan, hapis cezalarına çarptıran, Batı Trakya Türklüğünün haklarını tasdiklendiği uluslararası antlaşmaların tamamını yok sayan, tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de İslam dininde farz olan ve manevi ehemmiyeti yüksek bir ibadet olan cuma namazının kılınmasını zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı kararlar alan ve bir dizi hukuksuzluğu dünyanın gözü önünde sürdüren Yunanistan” şeklinde konuştu.

"Themis’i kendi elleriyle karartan Yunanistan’a verilecek en güzel hediye işte bu siyah Themis’tir"

Yunanistan’ın adaletsiz tavırlarına dur demek için çalışmalara başlayacaklarını belirten Keleştimur, "Bugün 50 avukatla Birleşmiş Milletler’e müracaat için kollarımızı sıvadık. Bu tavrından vazgeç. Soydaşlarımızın din ve vicdan özgürlüğüne, milli kimliğini yaşama hakkına göz dikme Yunanistan. Şimdi Yunan mitolojisinin adalet tanrıçası olan Themis’i avukatlarımızla birlikte Yunanistan’a veriyoruz. Kendi tarihinin adalet sembolü olan Themis’i kendi elleriyle karartan Yunanistan’a verilecek en güzel hediye işte bu siyah Themis’tir" dedi.