Avukat Ayşegül Mermer ve menajer Özgür Aras Defne Joy Foster’ı ölüm yıl dönümünde andı

Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 11’inci yılında Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anıldı. Foster’ı anmaya gelen yakın arkadaşları avukat Ayşegül Mermer ve menajer Özgür Aras “ Defne annenden sana selam getirdik ” dedi.

11 yıl önce hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster 11’inci ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anıldı. Oyuncuyu anmak için her sene mezarı başına gelen yakın arkadaşları avukat Ayşegül Mermer ve menajer Özgür Aras bu sene de Foster’ın mezarına gelerek dualar etti. Hayatını kaybeden arkadaşlarını anmak için mezarına gelen arkadaşları Foster’ın mezar taşına dokunarak” Defne annenden sana selam getirdik” dedi.

Her yıl Defne Joy Foster’ ı anmak için mezarı başına gelen yakın arkadaşlarından avukat Ayşegül Mermer, “Hakikaten on bir yıl, koskoca on bir yıl oldu. Her ölen geride büyük bir sızı, acı bırakıyor. Bu hayatın ve ölümün gerçeği, acısı. Biz her yıl Özgür Arasla birlikte buraya geliyoruz. Onu anmaya çalışıyoruz. Dualarımızı gönderiyoruz. Aslında biz burada bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz ama hayatına devam etmeyen tek bir kişi var. O da annesi. Gün geçmiyor ki ağlamadığı bir gün olsun. Tabii ki onun için çok acı bir şey. Dava yıllar önce bitti. Tedbirsizlik, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemekten bir ceza aldı. Bu ceza vicdanları rahatlattı mı? Rahatlatmadı. Öleni de geri getirmedi. Orada çok büyük bir ihmal vardı. Bir saate yakın hastaneye götürülmemiş ve acil servis aranmamıştı. İhmal dolayısıyla bir ceza aldı fakat bu vicdanları rahatlatan bir ceza değildi. Annesi ile de az önce konuştuk. Düşmüş ve ayağını incitmiş. Zaten yetmiş yedi yaşında kendisi. Şu an Kuşadası’nda yaşıyor. Kızına selamlarını iletti” diye konuştu.

Foster’ın bir diğer yakın arkadaşı Özgür Aras ise, “On bir yıl. Bana sorsanız ben dün gibi hatırlıyorum. Hala acısı içimizde. Benim mesleğe başladığım dönemdeki ilk arkadaşımdı. Biz aynı dönemin çocuklarıyız. Her yıl buraya geliyoruz. Bizim Ayşegül ile dostluğumuzun da başlangıcı ne acıdır ki Defne’nin ölüm günü. On bir yıl önce tam bu saatlerde biz onun evinde cenaze haberini aldığımızda buluşmuştuk. Sadece ikimiz vardık. O giderken yerine başka bir dost bıraktı bana. En büyük şey birbirimize böyle teselli olmamız. Allah ömür verdikçe biz burada onu anmaya geleceğiz. Başka arkadaşlarımız da önümüzdeki saatlerde gelecek. Elimizden geldiğince onu yaşatmaya çalışıyoruz. Unutulmak denmez ona aslında. Herkesin hayatta bir koşuşturmacası var. Kimin nerede nasıl dua ettiğini ve nasıl andığını bilemeyiz. O yüzden de onu unutmak mümkün değil. Sosyal medyada hala bir çok insanın onunla ilgili paylaşımlar yaptığını görüyorum. Onunla ilgili çok güzel cümleler kurduklarını görüyorum. Kim nerede nasıl dua ediyorsa Allah ona bin katı güzel dua versin” diye konuştu.