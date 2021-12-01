Avrupa’ya göçün en küçük yolcusu Vida, Belarus-Polonya sınırında bekleyişte

GRODNO (AA) - Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesinde geçici olarak hazırlanan lojistik merkezindeki kapalı alanda, çoğunluğu Irak’tan gelen ve Avrupa’ya geçme arayışında olan yaklaşık 2 bin kişi bekleyişini sürdürüyor.

Bu insanların arasında en dikkat çekeni ise Kuzey Irak’ın Zaho şehrinden çıkıp Almanya yoluna düşmüş Cindi ailesi.

Hugir Cindi (26), ülkedeki PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin baskısından yorulup daha müreffeh bir hayat yaşamak için Almanya’ya gitmeye karar verdi.

Cindi, 27 yaşındaki eşi Nesrin ve artık 5 aylık olan kızı Vida’yı da yanına alarak bir ay önce Belarus’un başkenti Minsk’e geldi. Cindi, eskiden Peşmerge olan 57 yaşındaki babası Ali, 41 yaşındaki annesi Fatma, 24 yaşındaki erkek kardeşi Karivan, 9 yaşındaki erkek kardeşi Yaman ve 12 yaşındaki kız kardeşi Dahas’ı da beraberinde getirdi.

Kucaklarında Vida ile Minsk’ten Belarus’un Polonya sınırındaki ormanlık alana gelen Cindi ailesi, günlerce burada bekledikten sonra başka bir grup ile ırmaktan geçerek Polonya topraklarına girdi.

Ancak Polonya güvenlik güçlerine yakalanan Cindi ailesi tekrar Belarus topraklarına geri itildi. Birkaç denemede daha bulunan aile, Polonya topraklarına girdi ancak her defasında geri gönderildi. Nihayet imkanları biten Cindi ailesi, kendileri için ayrılan kapalı alana geçti.

AA ekibi, Belarus hükümetinin geçici olarak tahsis ettiği kapalı alanda küçük Vida ile bekleyen Cindi ailesinin buradaki yaşamını takip etti.

Kapalı alanda kurdukları iki kamp çadırına ve açık alana yerleşen Cindi ailesi, Belarus halkı ve Belarus Kızılhaçı tarafından sağlanan yastık-yorgan gibi insani yardımlarla bir yaşam alanı oluşturmuş durumda.

Sabah ve öğlen olmak üzere günde iki defa yemek dağıtımından faydalanan aile, küçük Vida sayesinde kendilerine verilen önceliklerden yararlanıyor. Sıra beklemeden dışarda kurulan yemek çadırına kucağında Vida ile giden Nesrin ve Hugir, yardım kuruluşlarının getirdiği her türlü yardımdan faydalanabiliyor.

Sağlık ekiplerinin ihtiyaç halinde kontrollerini yaptığı Vida, kalabalıktan dolayı ve sessiz ortam olmadığı için gece uyku sorunu yaşıyor. Aile çadır önünde kurduğu alanda günlük sıradan bir hayat yaşamaya çalışsa da yüzlerce kişinin bulunduğu mekan buna müsaade etmiyor.

PKK ve DEAŞ terör örgütünün baskısı yollara düşürdü

Hugir Cindi, Irak’ta PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin tehlikesinden ve baskısından dolayı kalamayacaklarını, Irak’tan çıkalı 35 gün olduğunu anlattı.

Belarus-Polonya sınırındaki ormanda 20 gün kadar yaşadıklarını, sonra yemeksiz susuz kaldıklarını söyleyen Cindi, Polonya’ya geçmeye çalıştıklarını aktardı. Cindi, “Polonya’ya 2-3 sefer geçtik ama geri getirdiler.” dedi.

Küçük Vida’nın bu yolculukta da zorluk çektiğini dile getiren Cindi, “Süt yoktu, sıcak ortam yoktu. Sınır boyunda da 5 gün kaldık. Sonra buraya (lojistik merkeze) geldik.” ifadelerini kullandı.

Vida’nın küçük olması nedeniyle kendilerine Belaruslu yetkililerinin kolaylık sağladığını aktaran Cindi, “Burada yaşam biraz zor. Her şeyi veriyorlar ama ev gibi değil. Kalabalıkta çadırda uyumak, yemek yemek zor. Benim küçücük bir çocuğum var.” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin kendilerine oturum vermesini isteyen Cindi, “Biz burada bir ay daha kalamayız. Burada kalmak çok zor. Her şey var, yemek var ama ev gibi yatak yok. Bu şekilde böyle devam edemeyiz.” dedi.

Kamptaki en küçük bebek Vida

Vida’nın annesi Nesrin ise kaldıkları alanda günlerinin çocukla beraber çok zor geçtiğini dile getirerek, Irak’taki evlerini özlediğini ancak geri dönmek istemediğini vurguladı.

Avrupa’ya gitmek istediğini belirten Nesrin, kamptaki en küçük bebeğin Vida olduğunu söyledi. Etrafındaki kişilerin Vida’yı çok sevdiklerini ifade eden Nesrin, bakımına ise ailede herkesin yardım ettiğine dikkati çekti.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Daha sonra bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.