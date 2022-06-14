Avrupa’nın ilk ve tek kadın yapay kalp cerrahı Gürsoy, Almanya’da öğrencilerle buluştu

Dünyaca ünlü Avrupa’nın ilk ve tek kadın yapay kalp cerrahı Türk kökenli Doktor Dilek Gürsoy Türkiye’den, Almanya’ya Erasmus ile staj için gelen, sağlık meslek lisesi öğrencileri ile buluştu.

Türkiye’den, Almanya’ya Avrupa Birliği (AB) Erasmus ile staj için gelen Tokat Merkez İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tokat Turhal Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uşak Banaz Şehit Rıfat Gündüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa’nın ilk ve tek kadın yapay kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy ile buluştu. Almanya’daki hasta bakım hizmetleri alanında faaliyet gösteren, Türk kökenli iş insanı İlhan Bükrücü’ye ait HHK Hasta Bakım kurumundaki buluşmada öğrenciler Gürsoy’a sorularını yöneltti. Dr. Dilek Gürsoy, Türkiye’den gelen öğrencilerle buluşmaktan mutlu olduğunu ve heyecanlandığını ifade ederek, "Çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Bu kadarını beklemiyordum. Burada, ışıl ışıl çocuklarımız var. Onlarla sohbet etmek ve onları desteklemek çok hoşuma gitti. Öğrencilerin, yaptıkları meslekte istekli olduklarını gördüm. Bu da çok önemli. Ne iş yaparsanız yapın, işinizi aşkla yapmalısınız ki, bunu ömür boyu sürdürebilesiniz. Bunu da buradaki öğrencilerde gördüm. Her yerde çalışmak zorundasınız. İster, Avrupa’da olun, ister Türkiye’de olun. Dünyanın neresinde olursanız olun, azimle çalışmakla oluyor bu işler. Bize de soruyorlar. Avrupa’da olduğunuz için mi diyorlar. Hayır, çalıştığım ve istekli olduğum için buradayım" dedi.

Tokat Merkez İbn -i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri alanı öğretmeni Eyüp Sezer ise öğrencilerin, dünyaca ünlü bir Türk doktorun Almanya’daki başarısının önemine değinerek, öğrencilerin Dr. Gürsoy’u önemli bir rol modeli olarak gösterdi. Sezer, Gürsoy’un mütevazi bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, sağlık alanında eğitim veren bir öğretmen olarak, Gürsoy’u tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Programa katılan öğretmenler Ömer Hakkı Yağcı , Bülent Duygulu, Yalçın Öztürk ve Ziynet Barutçu ise Dr. Gürsoy’un öğrencilerin gelecekteki meslek seçimi noktasında, önemli bir örnek olduğunu belirtti.

Program sonunda HHK kurumu adına, Dr. Gürsoy’a, Genel Koordinatör Ali Kemal Örenli tarafından bir plaket ve çiçek takdim edildi.