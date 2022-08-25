Avrupa’daki işçiler, yüksek enflasyon nedeniyle grevde

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle İngiltere, Almanya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde işçiler greve gitti.

Rusya- Ukrayna arasında 6 aydır devam eden savaşın etkileri Avrupa ülkelerinde de hissedilmeye başlandı. Özellikle enerji alanında Rusya’ya bağımlı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya’ya yaptırım uygularken, Avrupa’da enerji kaynakları yetersiz kaldı. Avrupa ülkeleri Rusya’ya enerji bağımlılıklarını azaltmak için sokak aydınlatmalarını kapatmak, ışıklı reklam panolarını yasaklamak, ısıtıcı ve klima kullanımını sınırlandırmak gibi önlemler getirdi.

Savaşın yol açtığı yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerinin artması ve çalışanların ücretlerinde enflasyona uygun artışın yapılmaması Avrupa’daki işçileri grev yapmaya yöneltti. İngiltere, Almanya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerde yükselen enflasyon karşısında maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen ve zam isteyen çeşitli sektördeki işçiler, greve gitti. Çeşitli sektörlerden grev yapan işçiler arasında en çok hava yolu çalışanları, demir yolu ve toplu taşıma çalışanları, temizlik işçileri ve sağlık işçileri gibi kamusal alanda önemli görevlere sahip olan işçiler yer aldı.

İngiltere’de çok sayıda işçi grevde

İngiltere’de rekor seviyede artan enflasyon karşısında, maaşlarının artırılmasını isteyen işçiler grev kararı aldı. Grev kararı alan çalışanlar arasında başlıca, demiryolu taşımacılığı çalışanları, metro çalışanları, hava yolu taşımacılığı, otobüs şoförleri, liman işçileri, sağlık çalışanları, temizlik işçileri ve posta servisi çalışanları yer aldı. İngiltere’nin yük taşımacılığındaki önemli limanlarından olan Felixstowe’un yaklaşık bin 900 çalışanı, kendilerine teklif edilen yüzde 8’lik maaş teklifinin, enflasyon oranından düşük olması nedeniyle grevlerine devam ediyor. Unite Sendikası tarafından desteklenen grevde, Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, "Felixstowe çalışanlarına makul bir ücret artışı sağlanmalıdır. Şirketlerin çalışanlarına iyi bir ücret ödemek yerine milyonlarca sterlinlik kar sağlamaya öncelik verdiği açık" şeklinde konuştu.

İngiltere’de ayrıca posta servisi işçileri de maaş anlaşmazlığı ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için grev yapıyor. Yaklaşık 115 bin posta işçisi, 26 Ağustos, 31 Ağustos ve 8-9 Eylül olmak üzere 4 günlük iş bırakma grevi yapacak. Sağlık çalışanları da maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Eylül ayında grev yapacaklarını duyurdu.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da ise temizlik işçileri yaklaşık 2 haftadır çöpleri toplamayarak grev yapıyor.

Edinburgh’un yanı sıra Glasgow, Aberdeen, Dundee ve Highland dahil olmak üzere 13 bölgedeki personel de greve katılacağını duyurdu. İskoçya Birinci Bakan Yardımcısı John Swinney, Edinburgh’daki durumun halk sağlığı için derinden endişe verici olduğunu söyledi.

İspanya’da havayolu çalışanları grevde

Avrupa genelinde havaalanı ve havayolu çalışanları ücret yetersizliği karşısında grev yapmaya devam ediyor. İspanya’da hava yolu sektöründe Ağustos başından beri devam eden grevler, yolcuları ve turizmi olumsuz etkiliyor. Ülkede Ryanair ve Easyjet hava yolları çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi ya da rötarlı gerçekleşti. SEPLA pilotlar sendikası, çalışanların ücretlerinde ve çalışma koşullarında iyileştirmelerin yapılması için yeni bir toplu sözleşme talep ediyor.

İspanyadaki Ryanair şirketinin kabin ekibi ise Ocak ayına kadar her hafta 4 gün süresiz grev kampanyalarına devam edileceğini söyledi. USO ve SITCPLA sendikaları, grevler nedeniyle Temmuz ayından bu yana yaklaşık 300 uçuşun iptal edildiğini söyledi. 28 Ağustos’ta ise International Airlines Group’un İspanyol yan kuruluşu Iberia Express’te de grev yapmayı planlanıyor.

Almanya’da sendikalar işçileri greve çağırdı

Almanya’nın en büyük lojistik operatörlerinden olan Amazon ve Rewe’deki lojistik işçileri 12 Ağustos’ta toplu greve gitmişti. Her iki grev de Amazon ve Rewe’nin yeni toplu sözleşmeler müzakere etmesini talep eden Birleşik Hizmetler Birliği (Verdi) tarafından önerilmişti. Verdi, işçilerin maaşlarının arttırılması gerektiğini söylemişti. Ülkede ayrıca 27 Temmuz’da yine Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Lufthansa hava yolu şirketindeki personelin ücretlerinde de artış yapılması talebiyle greve gidildi. Grev nedeniyle uçuşlar iptal oldu, havaalanlarında aşırı yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 35 milyon euroya mal olduğu tahmin edilen grevin ardından Verdi Sendikası ile işveren anlaşma sağlandı.

Norveç elektrokimya endüstrisinde grev

Norveç’te 15 Ağustos’ta elektrokimya endüstrisindeki binlerce işçi maaşlarının artırılması için grev yapmaya başladı. Norveç elektrokimya endüstrisindeki bin 422 işçi, Norsk Industri işverenler derneği ile yapılan ödeme müzakerelerinin başarısız olmasının ardından Industri Energi sendikası tarafından çağrılan bir iş durdurma eylemine başladı. Industri Energi, 22 Ağustos Pazartesi günü Sunndal ve Mosjoen’deki alüminyum fabrikalarında çalışan bin 115 üyesini de greve çağırdı. Norveç’te grev yapan işçilerin sayısı toplamda 2 bin 537’ye yükseldi. Industri Energi’nin toplu iş sözleşmesi, yaklaşık 7 bin 600 işçiyi kapsıyor.

Hollanda demiryolu işçileri grevde

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve diğer sendikaların çağrısıyla, Hollanda Devlet Demir Yolları (NS) çalışanları, maaşlarının artırılması için 31 Ağustos’a kadar grev yapma kararı aldı. Grev nedeniyle ülkenin Friesland, Groningen, Drenthe, Rotterdam ve Lahey gibi bölgelerinde ulaşım aksadı. İşçiler enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle maaşlarının arttırılmasını talep ediyor.