Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası Haliç’te start aldı

Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası, Haliç Kano Kürek Spor Tesisleri’nde başladı. 15 ülkeden 70’den fazla takımın katıldığı organizasyonda 500 sporcu üç gün boyunca şampiyonluk için yarışacak.

Fatih Belediyesi, Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Haliç Kano Kürek Spor Tesisleri’nde startı verilen ve 9 Eylül’e kadar devam edecek olan şampiyonaya 15 ülkeden 70’den fazla takım ve 500 sporcu katılıyor. Ekipler tarihi yarımadanın gözbebeği olan Haliç’in kıyısında şampiyonluk için üç gün boyunca yarışacak.

“Sporcuların yetişmesi için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz”

Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye için önemli bir spor faaliyeti olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, “Bugün burada Haliç Su Sporları Merkezimizde Üniversiteler Spor Federasyonumuzla beraber Avrupa Kürek Şampiyonası’nı Haliç’imizde gerçekleştireceğiz. Büyük bir organizasyon. Türkiye’de ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor. Yaklaşık 15 ülkeden 70’in üzerinde takım burada 3 gün boyunca yarışacak. İstanbul’umuzun gözbebeği Fatih ilçemizde, tarihi yarımadanın içerisinde böyle bir yarışın olması hem yarışmacılar için hem de İstanbul ve Türkiye için önemli bir spor faaliyeti. Bütün katılımcılara , sporculara Fatih’imize hoş geldiniz diyorum. Umarım kazasız, belasız, güzel bir spor faaliyeti gerçekleştiririz” dedi.

"Bu yarışa katıldığımız için memnunuz"

Şampiyonaya katılan sporculardan olan milli sporcu Enver Erman, “Milli sporcuyum. 6 yıldır kürek sporu yapıyorum.1 yıldır da üniversitemin bünyesinde spor müsabakalarına katılıyorum. Bu yarışa katıldığımız için memnunuz. Güzel bir organizasyon oluyor. Bu yarışa ekip arkadaşlarımızla durmadan çalışarak gerek ekip tekneleri olsun farklı şekillerde hazırlandık. Yarışlar bin metre olacak. Güzel sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz. Ben kendimden eminim ekibimi de inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Madalya ve kupa gelirse çok keyifli olacak”

Ekibinin yarışlara katılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Spor Uzmanı Aysel Damar, “Avrupa Şampiyonası’nda olmaktan dolayı çok mutluyuz. Güzel bir organizasyon. Ekip olarak hazırız, üniversite olarak da yıllardır kürek sporuna çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Gerek milli takımda olsun gerek kulüplerde olsun çok ciddi sporcularımız var. Bizler de sporcu burslarıyla kendilerini destekliyoruz. Bu yarışlarda da elimizden geleni yapacağız. Haftanın beş altı günü sabah saat 06.00’da bu çocuklar suya inip antrenman yapıyorlar. Daha sonra da derslerine devam ediyorlar. Hem akademik olarak kendilerini destekliyorlar hem de üniversitede aktif olarak spor yapıyorlar. Bizim burada olmamız çok değerli, çocukların burada yarışması çok değerli. Madalya da gelirse kupa da gelirse çok keyifli olacak” diye konuştu.