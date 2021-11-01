banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı
Alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı

Avrupa Konseyi’nden Büyükçekmece’ye “Avrupa Şeref Plaketi” ödülü

Avrupa Konseyi tarafından her yıl Avrupa’nın 8 kentine verilen “Avrupa Şeref Plaketi” ödülü Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi.

Genel 01.11.2021, 12:53
Avrupa Konseyi’nden Büyükçekmece’ye “Avrupa Şeref Plaketi” ödülü

Avrupa Konseyi tarafından her yıl Avrupa’nın 8 kentine verilen “Avrupa Şeref Plaketi” ödülü Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Diana Stoica’nın elinden “Avrupa Şeref Plaketi” ödülünü alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Daha çok demokrasi, daha çok insan hakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak göstermiş olduğu çağdaş medeniyet düzeyine şehrimizi, kendimizi ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Verilen ödüller de bizim için şereftir” diye konuştu.

Türkiye’deki tek belediye oldu

Her yıl Avrupa’nın 8 kentine verilen “Avrupa Şeref Plaketi” ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı yerel yönetimlere veriliyor. Daha önce “Avrupa Diploması” ve Avrupa Şeref Bayrağı” ödüllerine layık görülen Büyükçekmece Belediyesi, 2020 yılında ödül programının bir üst aşaması olan “Avrupa Şeref Plaketi”ni almaya hak kazandı. Büyükçekmece Belediyesi kardeş şehirlerle kurduğu iyi ilişkileri, uluslararası kuruluşlara üyelikleri ve işbirlikleri, kentsel kültürel mirası koruma çalışmaları, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Yerel Demokrasi Haftası için düzenlediği Avrupa düzeyindeki etkinlikleri ile yerelde gerçekleştirdiği eğitim, sağlık, kültür-sanat ve çevre çalışmaları neticesinde bu ödülü almaya değer görüldü. Büyükçekmece, 2020 yılı Avrupa Şeref Plaketi ödülüne layık görülen Türkiye’deki tek belediye oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen törene katılan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Diana Stoica ödülü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e takdim etti.

“Verilen ödüller sizin ve bizim için şereftir”

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: “Sevgili Büyükçekmece ailem ve özellikle sevgili genç kardeşlerim, bu ödülü siz aldınız. Bu belediye, bu ilçe, Büyükçekmece iyi yolda ilerliyor demek. Biz ödül versinler diye çalışmıyoruz. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Daha çok demokrasi, daha çok insan hakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak göstermiş olduğu çağdaş medeniyet düzeyine şehrimizi, kendimizi ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Bu nedenle çalışıyoruz. Verilen ödüller de sizin ve bizim için de şereftir. Onlar bizi kamçılıyorlar. Demek ki doğru yolda gidiyoruz.’’

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6