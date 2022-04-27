Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Cengiz: “Batı ülkemizde FETÖ’yü ve Sorosçuları kullandı”

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz, “Batı ülkemizde FETÖ’yü ve Sorosçuları kullandı. Türk milletinin milli direnişi ile Batı yine kaybetti” dedi.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği “Milli Birlik ve Beraberlik” konulu iftar yemeği etkinliği düzenledi. Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı iftar yemeği öncesi müzik dinletisi ve semazen gösterisi gerçekleşti. İftar yemeği sonrası konuşan Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz, “Batı ve Amerika Afganistan’da kaybetti. Ermenistan’ı fakirlik ve yoksulluğa hapseden Paşinyan zihniyeti onların fonladığı diaspora iblisin ruhuna teslim oldu. Ve işgal ettiği kadim topraklar Karabağ’da hezimete uğradı. Aynı odaklar Saddam’ı da kullandı. İran Devrimi sonrası Saddam İran’a savaş açtı. Neticede Irak’ta 1991 sonrası parçalanmış kan coğrafyasına dönüştü. Aynı Batı Esad’ı devirmek için Körfez ülkelerinin sözde İslamcı örgütlerini ve onları inanan diğer ülkeleri kullandı. Suriye kan gölüne dönüştü. Batı orada da kaybetti. Sudan’da El Beşiri darbe ile başa geçirdiler. Bir süre sonra Ömer El Beşir’de darbe ile gitti. Batı Sudan’ı orada da kaosa sürükledi. Batı ülkemizde FETÖ’yü ve Sorosçuları kullandı. Türk milletinin milli direnişi ile Batı yine kaybetti. 1000 yıldır tek vücut olduğumuz kardeşimiz Kürtleri Batı maşa olarak kullanmak istedi. Batı son kanlı tiyatrosunu Ukrayna’da denedi. Zelenski, Eşref Gani ve Paşinyan gibi halkını perişan etti. Batıya inanan ve kanan herkes kaybediyor. İnanıyoruz ki bütün siyasi parti temsilcilerimizin tamamı bu hazin örneklerden ders çıkartır” ifadelerini kullandı.