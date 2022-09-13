Avrasya Tünelinde 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirterek, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

8 Eylül’de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı

22 Aralık 2016’da hizmete giren Avrasya Tüneli’nden 5 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında toplam 455 bin 746 aracın geçtiği bildirildi. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç tünelden geçmeyi tercih ederken, 8 Eylül’de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı. Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs’tan itibaren toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü kullandı.