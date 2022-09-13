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Avrasya Tünelinde 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı
Geçtiğimiz hafta 455 binden fazla aracın geçtiği Avrasya Tüneli’nden 8 Eylül’de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı.
Genel 13.09.2022, 10:58 13.09.2022, 11:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirterek, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.
8 Eylül’de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı
22 Aralık 2016’da hizmete giren Avrasya Tüneli’nden 5 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında toplam 455 bin 746 aracın geçtiği bildirildi. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç tünelden geçmeyi tercih ederken, 8 Eylül’de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı. Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs’tan itibaren toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur."
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